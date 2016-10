Magistrado de Jalisco justifica solicitud a favor de detenidos

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Tras ser señalado de interceder ante el comisario de la policía de Guadalajara, Salvador Caro, para que liberara a dos presuntos delincuentes, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámenes, aseveró que fue una petición institucional.

Un medio local difundió hoy la grabación de una llamada que hizo Vega Pámanes a Caro el pasado 29 de julio para solicitar que liberaran a Víctor Manuel Andalón Zaragoza y Víctor Emmanuel Andalón Ramírez, detenidos por la policía de Guadalajara afuera de una sucursal bancaria. Ambos portaban armas de fuego y eran buscados por robo y asalto.

En el audio, el magistrado refiere que pedía ayuda por solicitud del “patrón” de los detenidos, no menciona nombre, sólo que se dedica a “la compra y venta de vehículos”.

Caro rechazó la petición y le dijo que serían trasladados a la Fiscalía, sin embargo la dependencia los liberó.

“Lo que hice fue una llamada institucional al Comisario de Guadalajara para que los detenidos se pusieran a disposición de la autoridad competente, pues la persona que me llamó, me comentó que los tenían incomunicados y dando vueltas y que no sabían en dónde se encontraban, incluso el mismo comisario, cuando le llamé ni sabía de la detención”, afirmó Vega Pámanes en conferencia de prensa.

Añadió que “minutos después, el Comisario de Guadalajara, me regresó la llamada para grabarme con mala intención y de forma dolosa y tendenciosa (…) un servidor, como presidente del Poder Judicial del estado, rechaza y niega categóricamente haber gestionado algún beneficio para estas personas, solamente lo constitucional, es decir, que fueran presentados ante la autoridad de forma inmediata”.