Tres mujeres acusan a Trump de acoso sexual

Washington (apro).- A menos de un mes de las elecciones presidenciales, tres mujeres, Jessica Leeds, Rachel Crooks y Mindy McGillivray, acusaron a de acoso y ataque sexual a Donald Trump, el candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano.

Las denuncias reportadas este miércoles por la tarde por los periódicos The New York Times y Palm Beach Post, se dan a conocer cinco días después de que otro rotativo, The Washington Post, develara una grabación en la que se escucha a Trump hablar de las mujeres como si fueran un objeto sexual.

La grabación que se dio a conocer la semana pasada, y que fue el tema central del debate que sostuvo Trump el pasado domingo con su contrincante demócrata Hillary Rodham Clinton, redujeron sus posibilidades de convertirse en presidente de los Estados Unidos, según varios analistas.

The New York Times publicó en su página de Internet que Leeds, quien actualmente tiene 74 años de edad, cuando tenía solamente 38 se sentó al lado de Trump en la cabina de primera clase de un vuelo que tenía como destino la ciudad de Nueva York.







La mujer asegura que en este entonces no sabía quién era Trump, pero que éste intentó subirle la falda y la manoseó. “Sus manos estaban por todos lados”.Crooks, por su parte, sostuvo que en 2005, cuando tenía 22 años de edad, trabajaba como recepcionista de una agencia de bienes raíces que ocupaba un espacio en el edificio Tower Trump, propiedad del candidato republicano. “Un día, al salir de un elevador, se topó frente a frente con Trump, se saludaron de manos pero él no la soltó, la beso en las mejillas y luego directamente en la boca”, de acuerdo al relato que publica el rotativo.Días después del incidente, Trump fue a la oficina donde ella trabajaba como recepcionista, le pidió su número de teléfono y le prometió que la contactaría una agencia de modelaje, relató Crooks. “Ella nunca fue contactada por la agencia”, matizó el periódico neoyorquino.En el caso de McGillivray, que actualmente tiene 26 años, le contó al Palm Beach Post que en 2003, cuando ella se encontraba en el Club de Golf Mar-a-Lago que se ubica en Florida, fue atacada sexualmente por el candidato presidencial.“De pronto sentí que me agarraron el trasero y que me lo apretaron”, declaró McGillivray al rotativo. Ella se encontraba en Mar-a-Lago, acompañando a un fotógrafo, cuando sintió el apretón, primero pensó que había sido con la bolsa que contenía las cámaras de su amigo, Ken Davidoff, pero al voltear “ahí estaba Donald, quien rápidamente se hizo el disimulado”, dijo la mujer que hizo la denuncia.Inmediatamente después de que se dieran a conocer estos tres casos, el propio Trump le declaró al New York Times, que todo lo denunciado era “completamente falso”.En paralelo, Jason Miller, el vocero de la campaña de Trump, emitió un comunicado de prensa en donde sostiene que las acusaciones de las tres mujeres “son ficción, que no hay verdad en lo que declaran”.El New York Times explicó que buscó a familiares, conocidos y amigos de las dos mujeres que contaron los acosos a los que fueron sometidas por Trump, y que estos sostienen que lo denunciado es verdad.Durante el debate del pasado domingo, a Trump se le preguntó directamente si alguna vez había acosado o atacado sexualmente a una mujer. “No, no lo he hecho”, aseguró el candidato presidencial del Partido Republicano.