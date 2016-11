Flavino Ríos y Miguel Ángel Yunes van a la SHCP para tratar crisis en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, dio a conocer que este martes él y el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, sostendrán un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ríos explicó, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que la reunión fue organizada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre la severa crisis en los municipios por el adeudo que el gobierno estatal tiene con éstos, el mandatario afirmó que no pagarán la deuda.

“Lo atrasado no lo vamos a poder pagar (…) No es por falta de voluntad política o porque no queramos, simplemente no podemos. Lo que estamos haciendo es que, actualmente, los recursos les lleguen directamente a ellos”, señaló.

El gobernador veracruzano aseguró que la recaudación de los últimos días de su gestión “serán para pagar nómina”.

“Vamos a salir bien”, añadió.