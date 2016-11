Recula Trump: no habrá investigación sobre Hillary Clinton

WASHINGTON (apro) .– En otro incumplimiento de promesa de campana, el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, reculó de llevar cabo una investigación especial sobre la excandidata presidencial demócrata, Hillary Rodham Clinton, informó Kellyanne Conway, asesora del próximo mandatario.

“No desea imputar cargos, esto enviaría un mensaje, un tono y un contenido equivocado”, declaró Conway en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC.

Durante la campaña presidencial e incluso antes de ganar la nominación republicana en julio pasado, Trump acusó a Clinton de corrupción en múltiples ocasiones y sin presentar las evidencias.

“Hillary Clinton, es la candidata presidencial más corrupta en toda la historia electoral del país”, aseguró Trump en uno de sus eventos proselitistas.

En el segundo debate presidencial frente a Clinton, el pasado mes de octubre, Trump amenazó que, de ganar la presidencia, ordenaría al Departamento de Justicia a designar un fiscal especial para investigar a su entonces contrincante.

La impopularidad de Clinton entre el sector conservador de la sociedad estadunidense y entre los seguidores de hueso colorado de Trump, provocaron que durante los eventos de campaña, cada vez que el ahora presidente electo mencionara el nombre de la excandidata demócrata, a coro la gente gritara “enciérrala, enciérrala”.

La asesora de Trump explicó a la cadena de televisión, y a manera de justificar a su jefe del incumplimiento de la promesa de campaña, que el hecho de que no se ordene una investigación no implica que Clinton quede limpia de la imagen de corrupción que tiene en el país.

“Ella tiene que enfrentar el hecho de que la mayoría de los estadunidenses no le tienen confianza”, matizó Conway.

El presidente electo de Estados Unidos volvió a utilizar esta mañana su cuenta personal en la plataforma de Twitter para atacar a sus críticos, pero sin mencionar el caso de Clinton.

En su cuenta personal de Twitter, Trump nuevamente se lanzó contra el periódico The New York Times por la cobertura que el diario está haciendo sobre proceso de elección de sus designados para integrar el gabinete presidencial, y por los conflictos de interés que estos puedan generar en su gobierno si llegan a ser confirmados.

“Cancelé hoy la entrevista que tendría con el fracasado The New York Times cuando los términos y las condiciones para el encuentro fueron modificadas de último momento. No es elegante”, escribió Trump en uno de sus mensajes de Twitter.

El diario neoyorquino había publicado en uno de sus despachos que varios de sus editores, reporteros y columnistas se reunirían este miércoles con el presidente electo.