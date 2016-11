Alcalde de Arcelia niega vínculos con el crimen y pide que lo investiguen

CHILPANCINGO. Gro., (apro).- El alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán rechazó tener nexos con la delincuencia y pidió que las autoridades federales y estatales lo investiguen para deslindar responsabilidades.

Consideró que las acusaciones lanzadas por el grupo de autodefensa de Teloloapan denominado La Tecampanera, pretenden afectarlo sin razón alguna.

“No entiendo por qué un grupo que se dice comunitario pretende entorpecer el trabajo de un presidente municipal. Yo estoy dispuesto a dar la cara porque no es justo que me traten de esta manera”, expresó el edil priista durante una entrevista con Apro.

Vía telefónica, Torales Catalán señaló que en el municipio de Arcelia, conformado por 81 comunidades y 20 colonias, existen 43 policías municipales “certificados pero desarmados”, la Policía Federal se retiró desde hace meses y la única vigilancia es del Ejército, a través de una base militar.





Además, indicó que es el único de los 81 alcaldes que está cumpliendo con la obligación legal de informar públicamente sobre la ejecución de la obra pública a través de la plataforma de transparencia del gobierno estatal.

El pasado sábado 12, los integrantes de la autodefensa La Tecampanera liberaron la sede del ayuntamiento y la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, después de más de 30 horas de bloqueo, tras pactar un acuerdo con el gobierno de Héctor Astudillo para que se investigue al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, por presuntos nexos con el narco.

A través del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, también se comprometió con la guardia comunitaria vinculada con la banda de Guerreros Unidos, a detener a los hermanos Johnny El Mojarro y José La Fresa Hurtado Olascoaga, así como a Ramiro Bahena Urieta, El Güero Pelayo, señalados como los líderes del grupo delictivo La Familia, afincado en Arcelia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal (SSP), Pedro Almazán Cervantes, acusó al alcalde priista de Arcelia de ordenar a unos 300 transportistas bloquear la carretera federal para impedir el paso de la autodefensa de Teloloapan el lunes 7, cuando se registró un enfrentamiento entre comunitarios y sicarios que dejó un saldo de 10 heridos y varios detenidos.

Al respecto, Torales Catalán dijo que él no dirige al sector transportista de su municipio, a manera de rechazo a la imputación que le hizo el general activo en funciones de titular de la SSP en la entidad.

Dijo que anda sin escolta porque no le debe a nadie y que desconoce la causa por la que la autodefensa de Teloloapan lo señala de presuntos nexos con la delincuencia.

“Soy alcalde y solo quiero trabajar”, expresó el edil priista, quien dijo que decidió hablar en este momento ante la serie de señalamientos que han hecho en su contra.

Por ello, insistió en pedir a las autoridades federales y estatales que investiguen su patrimonio y el manejo de los recursos del ayuntamiento para deslindar responsabilidades.

“Yo en lo personal me dedico a cuidar el trabajo que tengo como alcalde, me considero una persona sana y no me perjudica que me investiguen en todos los sentidos”, indicó.