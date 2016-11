Allanan y asaltan oficinas de Aristegui Noticias; se llevan una laptop (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El domingo 13 de noviembre, entre las 15 y 17 horas, cinco sujetos ingresaron al edificio donde se ubican las oficinas del portal informativo Aristegui Noticias, donde amagaron al conserje, forzaron puertas, sustrajeron una laptop, así como un saco y un reloj, al tiempo que dejaron grabar sus rostros en las nueve cámaras de seguridad, como si supieran que nada les pasaría.

El allanamiento y asalto a las oficinas del medio dirigido por Carmen Aristegui ocurrió horas antes de que denunciara que “México no llegará a ser una verdadera democracia si censuran o matan a periodistas y no pasa nada”, al recibir en Estados Unidos el Premio Knight de Periodismo Internacional 2016 del International Center For Journalist.

Unos días antes, en las redes sociales se intensificaron ataques y rumores en algunos sitios digitales que se especializan en divulgar “información sucia”, como es el caso de www.Cuando24.com, que el viernes propagó el siguiente rumor falso: “¡Ultima Hora! Militares ingresaron a la fuerza en casa de Carmen Aristegui por órdenes del gobierno. ¡Destrozaron Todo!”.





El portal Aristegui Noticias, junto con los abogados de Carmen Aristegui, decidió hacer público el video que grabaron las nueve cámaras de seguridad, así como los detalles de los hechos, después de que fueron filtradas a TV Notas y Récord –ambos propiedad de la empresa Notmusa– “documentos de la empresa denunciante, fragmentos de los testimonios ofrecidos, fotografías y otros elementos fundamentales” de la investigación que estaba en curso en la Fiscalía Desconcentrada de la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

En el texto informativo, publicado esta tarde en Aristegui Noticias, se señaló lo siguiente:

“Este medio, desde el primer día, tomó la decisión de no divulgar el allanamiento y robo para no afectar la secrecía de las investigaciones y evitar que el trabajo de la Procuraduría capitalina se viera afectado o entorpecido y no poner en riesgo la indagatoria y sus resultados.

“Sin embargo, el medio de comunicación ha decidido –previa consulta con sus abogados– dar a conocer la información de la cual dispone, una vez que la carpeta de investigación, bajo resguardo de la Fiscalía, ha sido filtrada y dada a conocer por dos medios de comunicación que publicaron este lunes documentación de la empresa denunciante, fragmentos de los testimonios obtenidos, fotografías y otros elementos fundamentales de la investigación.

“Una vez que la cadena de custodia de los elementos que forman parte de la investigación y la reserva, a la que está obligada la autoridad, fueron rotas, Aristegui Noticias ha dado a conocer lo sucedido y mostrar ante la opinión pública los videos que fueron entregados a las autoridades de la Fiscalía”.

El sitio dirigido por Carmen Aristegui subrayó que “la secrecía de la investigación ya se violó”, y notificó al procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza y al fiscal Gustavo Omar Jiménez Escudero la decisión de divulgar el video. Ambos funcionarios se comprometieron a “realizar la investigación interna” para identificar a los posibles responsables de la filtración.

El allanamiento y robo se dan a conocer también al cumplirse el plazo legal que tienen los abogados de Carmen Aristegui y de la editorial Penguin Random House Mondadori para inconformarse con la sentencia de un juez capitalino, quien consideró que la periodista se “extralimitó en su libertad de expresión” y causó daño en su honor al empresario Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, en el prólogo escrito para el libro La Casa Blanca de Peña Nieto.