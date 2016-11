Propone Moreno Valle pacto entre aspirantes panistas

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas propuso un acuerdo de unidad entre los aspirantes panistas a la Presidencia de la República, con el fin de que quienes no obtengan la candidatura apoyen al que resulte ganador en la contienda interna.

“Si vas a una contienda en un partido, quien quiera participar en el proceso interno se comprometa a aportar su capital político al proyecto ganador del PAN y de México. No se vale decir participo y si no quedo me voy de independiente o me voy a otro partido, eso no sería aceptable”, subrayó.

Señaló, asimismo, que es necesario que el acuerdo sea extensivo a la militancia panista para que se comprometa a respaldar a quien resulte electo candidato presidencial en 2018.

Moreno Valle adelantó que tiene pactada una reunión con Margarita Zavala Gómez del Campo y el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya Cortés, a quienes quiere plantear el pacto, así como otras inquietudes.





Por otra parte, el exalcalde de esta capital, Eduardo Rivera Pérez, pidió al gobernador otorgar a los militantes de su partido en la entidad las mismas garantías democráticas que exige a nivel nacional para el proceso interno de selección de consejeros partidistas.

Luego de que el exdirigente estatal del PAN, Rafael Micalco, denunció que el gobernador bloqueaba a los panistas no afines a su grupo para evitar que participaran en el proceso de selección de consejeros nacionales y estatales, Rivera Pérez sostuvo que el mismo piso parejo que Moreno Valle reclama a la dirigencia nacional del PAN lo tendría que ofrecer en el estado.

“No podemos estar exigiendo hacia fuera lo que no somos capaces de exigirnos hacia dentro”, reclamó el exalcalde poblano.

Hasta ahora se sabe que al menos 20 militantes panistas de Puebla podrían recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para quejarse del bloqueo que impusieron los órganos estatales y municipales del partido para evitar su registro como aspirantes a consejeros.

Sin embargo, la esposa de Moreno Valle, Martha Érika Alonso Hidalgo, también secretaria general del PAN, no tuvo ningún problema para registrarse como aspirante a consejera nacional.