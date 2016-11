“Cala el corazón el trabajo de Gloria Leticia Díaz”, reportera de Proceso galardonada con el Walter Reuter: Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Gloria Leticia Díaz fue galardonada con el premio alemán Walter Reuter por su investigación “Historias de infortunio”, publicada en el semanario Proceso en diciembre de 2015.

Aunque obtuvo el segundo lugar, el trabajo de la reportera del semanario da cuenta de un fenómeno que cala las entrañas del tejido social a lo largo y ancho del país: las desapariciones.

Carmen Aristegui, quien participó como presidenta del jurado, describió el reportaje galardonado de la siguiente manera:

“Este trabajo es fuerte, es entrañable, es un acercamiento a uno de los asuntos en México, el de los desaparecidos, y en este caso Las Rastreadoras, mujeres que buscan a sus hijos, la mayoría jóvenes desaparecidos en Sinaloa.





“Gloria Leticia dio cuenta aquí, en este texto publicado en Proceso, de estos ángulos, de esta manera de entender a ese gran elefante blanco en la sala que se suma por miles, y que de esta manera, a través de las historias que cuentas, nos tocas la conciencia, nos tocas la razón y el corazón”, dijo la periodista, quien encabezó la investigación de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

El premio Walter Reuter convocó este año a trabajos periodísticos que dieran cuenta de la impunidad. Ahí encajó el reportaje elaborado por Gloria Leticia Díaz, de origen guerrerense y con 23 años plasmados en las páginas de Proceso.

El primer lugar fue para Arturo Ángel Mendieta, del portal Animal Político, con el tema de “Las empresas fantasma de Veracruz”, y el tercer lugar lo obtuvo Humberto Padget León, de Sin Embargo, con su trabajo “Lomo, plata y sangre”.

En su turno al micrófono, Díaz contó al auditorio del Instituto Goethe el tejido de su trabajo.

Relató:

“A pesar de las amenazas, yo seguí trabajando y encontré esta veta de las mujeres de Sinaloa… Empecé a trabajar en este caso a partir del tip de Juan Carlos Trujillo, quien es hijo de la señora María Herrera, madre de cuatro desaparecidos en Veracruz.

“El me comentaba –compartió la periodista– de este caso en específico porque ellos tuvieron muchos problemas para hacer rastreos de cuerpos. Las autoridades no hacen nada por buscar a sus familiares, entonces ellos toman la iniciativa de salir a las calles, a preguntar… a hacer lo que el Estado no hace”.

Gloria Leticia Díaz reconoció el trabajo de los directivos de Proceso por difundir este tipo de historias y caviló sobre la enseñanza personal que le dejó su investigación:

“Entonces todo se queda en completa impunidad porque han llegado al grado de ya no buscar justicia, de ya no buscar quién pague, y dicen ‘hay que encontrar lo que sea, un hueso, un cráneo’. Es un tema que debería mover a México, éste sí. Y que por desgracia a veces queda en espacios como éstos. Los dolidos somos los que estamos aquí, los reporteros, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a estas familias”.

La ceremonia de premiación fue aprovechada por Lucía Lagunes, miembro del jurado, para fijar un posicionamiento respecto del saqueo reciente en las oficinas de Aristegui.

A nombre del jurado, expuso: “No podemos dejar de mostrar nuestra solidaridad con el equipo de Carmen Aristegui por el terrible allanamiento o las filtraciones hechas de una investigación que tenía que estar resguarda como dice la ley. Tenemos que decir ¡basta! ¡Basta de la persecución! ¡Basta de la intimidación! Nuestro respaldo y reconocimiento a la labor periodística. ¡Queremos que esa libertad de prensa no sea intimidada!”.

El jurado exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para saber quiénes fueron los autores del asalto y también garantizar la integridad para la periodista Carmen Aristegui.