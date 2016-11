En sus mensajes por Día de Acción de Gracias, Obama y Trump llaman a la unidad y reconciliación (Video)

WASHINGTON (apro).- En su mensaje anual por el Día de Acción de Gracias, el presidente Barack Obama pidió a sus conciudadanos hacer una reflexión sobre lo que “realmente” los une como nación y como sociedad.

Obama y ahora Donald Trump como presidente electo, están obligados a enviar un mensaje de unidad a su país al celebrar el día mas importante en términos religiosos y sociales para Estados Unidos.

“Daremos las gracias por tenernos los unos a los otros, y por todo lo que dios nos ha dado. Y reflexionaremos sobre lo que realmente nos une como estadunidenses”, dijo Obama en el mensaje que difundió la Casa Blanca el miércoles por la tarde.

Por su parte, Trump, en una videograbación de un minuto 33 segundos que su equipo de transición colocó en las redes sociales, declaró que “Mi rezo será en este Día de Acción de Gracias para que curemos nuestras divisiones y miremos hacia adelante como una nación fortalecida por propósitos compartidos y una muy, muy común determinación”.

Let us give thanks for all that we have, and let us boldly face the exciting new frontiers that lie ahead. Happy Thanksgiving. pic.twitter.com/yH6LYdS2ts

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de noviembre de 2016