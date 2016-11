Ofrece AMLO dar trabajo y estudio a 2.6 millones de jóvenes en el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ofreció dar estudio y trabajo a 2.6 millones de jóvenes en caso de que la fuerza política que encabeza gane los comicios presidenciales de 2018.

De gira en Puerto Vallarta, Jalisco, López Obrador dijo que lo anterior será posible con políticas de mínimos de bienestar para ese sector de la población.

También aseguró que se respetará el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares.

Incluso, el político tabasqueño prometió que se suspenderán los exámenes de admisión en las escuelas de educación media superior y superior, para que todos los jóvenes que quieran estudiar lo puedan hacer. “Y eso se ha llevado a la práctica, porque donde gobierna Morena se crearon universidades”, indicó según un comunicado de prensa.





López Obrador dijo asimismo que habrá “apoyo solidario” a los maestros de Jalisco, por lo que reiteró la oposición de Morena a la reforma educativa.

En el marco de la exposición de sus propuestas, que forman parte de los 50 puntos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, López Obrador también ofreció aumentar el apoyo a los adultos mayores.

También indicó que con el triunfo de Morena en 2018 se cuidará la actividad turística del país, porque genera trabajo en diversas entidades.

“Y se van a atender las colonias donde viven los trabajadores del sector turístico, ya que no cuentan con los servicios públicos básicos para que haya bienestar y trabajo para todos.

“Se tiene que conservar Puerto Vallarta, con toda su belleza, sin contaminación, y que al mismo tiempo no haya pobreza, no puede ser que en un centro turístico donde hay hoteles de gran lujo, haya colonias populares que no tienen los servicios públicos indispensables, eso es lo que se tiene que atender por el bien de todos”, remarcó.