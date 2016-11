Prensa de EU destaca la muerte de Fidel

WASHINGTON (proceso.com.mx) – La muerte de Fidel Castro, expresidente y líder de la revolución cubana, fue destacada por la prensa de Estados Unidos, que resaltó el hecho de que fue un hombre que desafió al poder económico y militar de Washington.

“Fidel Castro, el feroz apóstol de una revolución que llevó la Guerra Fría al Hemisferio Occidental en 1959 y luego desafió a Estados Unidos por casi medio siglo como líder máximo de Cuba, que gobernó durante el mandato de 11 presidentes estadunidenses y por un breve periodo puso al mundo al borde de una guerra mundial; murió a la edad de 90años”, señala el periódico The New York Times, en su pagina de la red de Internet.

“El dictador cubano, y guía espiritual del mundo de la izquierda radical, murió a los 90 años de edad”, tituló el diario The Washington Post al texto en su pagina de Internet sobre Castro.

Los rotativos más importantes e influyentes de Estados Unidos no alcanzaron a publicar en sus versiones impresas la noticia del fallecimiento del comandante de la Revolución Cubana.





“Falleció Fidel Castro, cuya revolución transformó a su isla caribeña en un potente símbolo de la gran división ideológica y económica del mundo”, enfatiza de Washington Post.

En su cuenta personal de la red social de Twitter, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, escribió este sábado por la mañana: “Fidel Castro esta muerto”.

“La regla de Fidel: popular en el extranjero; un desastre en casa (Cuba)”, resalta por su parte la nota en su página de Internet el periódico USA Today.

The Wall Street Journal, otro de los rotativos importantes e influyentes de Estados Unidos, apunta que la muerte de Fidel “provocó celebraciones entre el exilio que huyó de su régimen, y luto entre algunos cubanos en la isla… fue un feroz rival de Estados Unidos”.

The New York Times recuerda que Fidel Castro, quien dejó la presidencia de Cuba en 2006 y se la paso a suhermano Raúl, “orquestó lo que el esperaba sería la continuación de su revolución comunista”, pero que su deterioro de salud se interpuso a sus planes. “Fue una figura internacional cuya importancia en el Siglo XX excedió por mucho a lo que se esperaba del jefe de Estado de una isla del Caribe con 11millones de habitantes”, indica el New York Times, uno de los medios de comunicación que mas atención le dio en sus coberturas al expresidente cubano en el pináculo de su revolución, durante su mandato y en el ocaso de su gobierno.