Ha muerto un “brutal dictador”, dice Trump

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Fidel Castro como un “brutal dictador”.

En contraste a la reacción de Obama, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, en su cuenta personal de la plataforma de Twitter, escribió: “Murió FidelCastro”.

Fidel Castro is dead!

Más tarde, en un comunicado, aseguró que su gobierno hará todo lo posible porque el pueblo cubano pueda finalmente iniciar su viaje hacia la prosperidad y la libertad.

Como candidato, Trump prometió que de ganar la Casa Blanca revocaría la Orden Ejecutiva que emitió Obama para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Hasta el momento, y desde que se convirtió en presidente electo, Trump no ha vuelto a mencionar el asunto.

A continuación el mensaje del magnate:

Hoy, el mundo es testigo del fallecimiento de un brutal dictador que oprimió a su propio pueblo por cerca de seis décadas. El legado de Fidel Castro es uno de escuadrones de fusilamiento, robo, sufrimiento inimaginable, pobreza y la negación de los derechos humanos fundamentales.

Mientras Cuba sigue siendo una isla totalitaria, es mi deseo que este día signifique alejarse de los horrores que han durado demasiado, e ir hacia un futuro en el que el maravilloso pueblo cubano finalmente viva en la libertad que tanto merece.

Aunque las tragedias, muertes y dolor causados por Fidel Castro no puedan ser borrados, nuestro gobierno hará todo lo posible porque el pueblo cubano pueda finalmente iniciar su viaje hacia la prosperidad y la libertad.

Me uno a los cubanoestadounidenses que me respaldaron durante la campaña presidencial, incluyendo la Asociación de Veteranos Brigada 2506 que me dio su apoyo, con la esperanza de que un día pronto veamos una Cuba libre.