Recuerda Fox el “Comes y te vas”; “lástima que Fidel no tuvo humildad”, señala (Audio)

MONTERREY, NL (apro).- El expresidente Vicente Fox Quesada recordó hoy en esta ciudad el incidente conocido como el “Comes y te vas” que tuvo con el fallecido líder cubano Fidel Castro, y dijo que no se arrepiente de haberle pedido que dejara el país durante la Cumbre de la ONU celebrada en Monterrey en el 2002.

Durante el Segundo Congreso Nacional de Campañas Políticas, también llevado a cabo en Monterrey, el panista mencionó que en aquel episodio diplomático, le pidió al comandante de la Revolución Cubana que dejara el país para que no se encontrara con el entonces mandatario norteamericano George W. Bush.

“Dios lo tenga en su Santa Gloria. Comió y se nos fue”, dijo en conferencia de prensa posterior a su ponencia, y lamentó que Castro Ruiz no tuviera la humildad suficiente para entender el anhelo de libertad de su patria.

“Lástima que no corrigió a lo largo de toda su vida. Lástima que no tuvo la humildad y el carácter para darse cuenta a tiempo que Cuba no puede vivir bajo una dictadura. Que los cubanos y cuba anhelan la libertad y anhelan la democracia y anhelan vivir de otra manera”, señaló.





Al abundar sobre el inevitable tema del desencuentro que tuvieron en el evento internacional de hace más de una década, quien fuera el mandatario mexicano en el sexenio 2000-2006, expuso que el incidente no se convirtió en un problema diplomático y la petición a Castro de que dejara México evitó mayores dificultades, pues planeaba hacer una manifestación pública en esta ciudad.

“Se trabajó en que no sucediera (un problema diplomático). La amenaza era grande y él había advertido que vendría a Monterrey a hacer un mitin en la Macroplaza. Nos acababa de demostrar en varias juntas cumbre que sólo iba con el afán de destruir, de atacar al imperio americano y a distraer la atención de las gentes que íbamos a buscar cosas productivas y positivas”, señaló el primer presidente mexicano de la transición.

Luego de que le pidiera, vía telefónica, que abandonara México tras su presentación en la cita de Naciones Unidas, Castro incurrió en la infidencia de revelar la conversación privada que tuvieron, en la que exhibió mundialmente a Fox por pedirle que se regresara a Cuba.

“Ante eso fue esa llamada que él, de manera artera, hizo pública. Yo estaba en el supuesto de que las llamadas entre presidentes son privadas y que no tienen por qué salir al público, y sin embargo él, ocho días después, lo hizo, pero además, editando la conversación, no respetando el espíritu de la conversación”.

“Fue en buen plan, en buenos términos el ‘Comes y te vas’, era una propuesta mía en respuesta a que él dijo que nada más venía por el día y que quería aprovechar el día aquí. Le ofrecí venir a la comida, al banquete entre presidentes. Le ofrecí sentarse a mi lado y le ofrecí tomar el micrófono, y de ahí vino, una vez hecho, el ‘comes y te vas’”, expuso.

Pese a todo, dijo que no hubo daño mayor por esa conversación por lo que no resultó chamaqueado por el expresidente cubano, fallecido el 25 de noviembre a los 90 años.