Alcalde español llama a feministas “frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El alcalde de Alcorcón, España, David Pérez, generó polémica luego de que en redes sociales circulara un video en el cual critica duramente a las mujeres que abanderan el “feminismo radical”.

“A mí siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, feminismo radical, totalitario, vigente, incluso influyendo en las legislaciones y marcando en muchas ocasiones la agenda política. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista, influyendo, dominando e imponiendo que es verdaderamente lo que le gusta a este tipo de movimiento”, dijo Pérez durante su intervención en el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos en abril de 2015.

Irene Montero, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, rescató este fin de semana el video en su cuenta de Twitter “como ejemplo de las conductas y actitudes que chocan frontalmente con el respeto a la mujer”.

Políticos del partido Podemos criticaron el discurso del alcalde del Partido Popular, quien se defendió en su cuenta de Twitter asegurando que “desde un perfil extremista han lanzado un video manipulando al presentar como machistas mis críticas a las imposiciones del feminismo radical”.

“Noto a las hienas intentando morderme pero es que no me llegan ni a los talones. Da pena su odio y su cobardía, uno a uno no son nadie. Llevo 25 años trabajando con mujeres y jamás ninguna me ha acusado de machista, pero los trolls han decidido que lo soy, ¿me importa? Nada”, tuiteó Pérez.