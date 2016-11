“¡Hasta siempre Fidel!”, corean afuera de la embajada de México en Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vez de un minuto de aplausos, como se acostumbra en los homenajes póstumos de las grandes figuras, los de esta tarde afuera de la embajada de Cuba en México fueron 60 segundos de coro unísono: “¡Fidel, Fidel, Fidel, Fidel!”

Pasadas las 13 horas, la banqueta de la avenida Presidente Masaryk, en la exclusiva zona de Polanco, frente al número 554, se llenó de flores –blancas en su mayoría–, coronas y ramos, fotografías del hombre barbado de gorra militar, y carteles con mensajes de despedida que ofrecieron simpatizantes de Fidel Castro, tras su muerte el pasado viernes 25 murió a los 90 años de edad.

“¡Fidel, Fidel, qué tiene Fidel, que el imperialismo no puede con él!”, coreó la gente convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, seguido por su ya conocido lema: “¡Cuba sí, yanquis no!”, mismo al que sumaron uno más actualizado: “Cuba sí, Trump no!”. Y hasta dedicaron otro a quienes son identificados como el exilio cubano en Miami: “¡Pin pon fuera, abajo la gusanera!”.





Entre banderas de México y Cuba que ondeaban en la tarde soleada, hombres y mujeres, jóvenes, de edad madura y hasta niños escucharon a la encargada de negocios de la Embajada, Sonia Hernández, quien salió breves instantes de la sede diplomática para agradecer las muestras de solidaridad de los mexicanos al pueblo cubano.

También acudió la embajadora de Venezuela en México, María Urbaneja, quien reiteró el apoyo del pueblo bolivariano por la muerte de Castro y dijo que su ejemplo seguirá guiando la lucha de los pueblos por mundo más solidario.

Y a las autoridades siguieron las voces de la gente. Representantes de movimientos de solidaridad con Palestina y la República Árabe Saharaui Democrática agradecieron la ayuda que Fidel Castro para que sus jóvenes puedan estudiar en La Habana.

Representantes de la comunidad boliviana en México dijeron que con la muerte del comandante se “cumple un hito en la vida de un revolucionario”.

La fila de los oradores crecía. Ahí estaban las asociaciones de cubanos residentes en México y cubanos que no pertenecen a ninguna agrupación, pero que de alguna manera homenajeaban al hombre que alguna vez vieron como presidente de su país al que hoy añoran.

Al micrófono se escucharon frases como: “Ni una lágrima al enemigo, aquí no hay duelo, no hay muerte, se inaugura el recuerdo y se fortalece la memoria histórica”, “Fidel vive, está en cada revolucionario”,”Fidel siempre como el Che”, “Fidel no es cubano, Fidel es universal, nos toca mantener vivo su legado y su memoria de Fidel”, “Fidel quería la unión del pueblo, del mundo”… Y los halagos seguían.

Lo mismo se escucharon los nombres de Vilma Espín, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, revolucionarios que acompañaron la lucha encabezada por Castro Ruz en los años 50.

Los oradores destacaron la labor del gobierno cubano con el envío de médicos y maestros a distintos lugares del mundo, así como la instalación del sistema “politico y democrático” que funciona en la isla. También pugnaron por el fin de bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de 50 años.

Entre cambio y cambio de orador no faltaron las frases ya reconocidas de la Revolución y de Ernesto Che Guevara: “¡Patria o muerte, venceremos! … ¡Hasta la victoria siempre!”.

El cantautor y activista mexicano Gabino Palomares subió al estrado y aclaró que no iba a cantar “porque estoy muy triste”. En cambio, leyó un fragmento de su libro “Fidel en el imaginario mexicano”, con el que recordó uno de los momentos de la vida de Castro en México:

“Noviembre del año 56, la madrugada lluviosa que vio cumplir tu deber, 84 valientes se embarcaron en el Granma para cantarle a la patria, a la nación liberada. Comandante Fidel Castro, México te dio el abrigo y tus ideales se quedan como semillas de trigo, como semillas de trigo para darnos de comer, la verdad de tus principios hasta morir o vencer”.

Entre lágrimas y voces entrecortadas, una mujer leía fragmentos de discursos de Castro en momentos históricos de la isla, hasta que otra varió la línea y recitó a José Martí: “Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca”.

De la tristeza, la gente pasó al reclamo, cuando Yeidkol Polevsky, del partido Morena, subió al estrado a hablar de su experiencia al conocer a Castro y aprovechó para destacar “la presencia de Morena y los morenistas” en el homenaje.

De inmediato se escucharon algunas rechiflas de la gente y los organizadores tuvieron que aclarar que ese acto era de toda la gente y no llevaba el sello de ningún partido político. Entre la gente alguno gritó: “¡Fuera el PRI, el PAN, el PRD, fuera los políticos corruptos!”.

Luego de más de hora y media de discursos, la afluencia comenzó a mermar. Los organizadores anunciaron que la Embajada de Cuba en México abriría el acceso para firmar el libro de condolencias a partir de este lunes 28 a las nueve de la mañana y hasta el próximo sábado.

Antes de que la gente comenzara a irse, integrantes del grupo “Trova Cósmica” provocaron más lágrimas acompañadas de puños cerrados y en alto, al interpretar dos canciones de Silvio Rodríguez: “La Canción del Elegido” y la que en su verso lleva el nombre: “Yo me muero como viví”.