Critica AMLO al nuevo consejo priista; “no causan ningún temor”, afirma

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Andrés Manuel López Obrador criticó la conformación del Consejo Político Nacional del PRI y recomendó no preocuparse, ni tener temor de que en él hayan sido incluidos José Narro, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, entre otros

“No causan ningún temor, no hay preocuparse con eso. La gente no quiere nada ni con el PRI, ni con el PAN, ni con (Enrique) Peña Nieto ni con Felipe Calderón, ya no quieren nada con la mafia del poder que encabeza Carlos Salinas de Gortari”, dijo en gira por Michoacán.

Señaló que el PRI y el PAN están muy mal, “el PRIAN está en quiebra, han fracasado, baste nada ver nada más lo que están diciendo en la televisión en contra de mí, si estuviesen fuertes no se preocuparían”.

Pero resulta, agregó, que por órdenes de Carlos Salinas tanto el presidente del PRI, Enrique Ochoa como el presidente del PAN, Ricardo Anaya lo atacan, y eso es un timbre de orgullo.

“Aunque se unan todos, como lo van a hacer, ya el pueblo dijo ¡basta!, ya se echó a andar el pueblo de México y quiere un cambio verdadero”, afirmó López Obrador.

Respecto al llamado de los priistas en su Consejo Político de no solapar actos de corrupción, el dirigente indicó que son muy descarados, son muy cínicos, ya no les importa el qué dirán y son lo mismo el PRI y el PAN.

“Los del PRI son corruptos cínicos y los del PAN son corruptos hipócritas”, expuso.

Sobre si debatiría con el presidente del PRI, López Obrador respondió que si Carlos Salinas nombra a Ochoa como su vocero, sí, porque el jefe de la mafia es Salinas, porque el dirigente priista es un achichincle y el otro achichincle es Ricardo Anaya, presidente del PAN.

“Si hay debate a mí me gustaría debatir con el jefe de la mafia del poder que es Carlos Salinas de Gortari”, declaró.

Al hacer la distinción que una cosa son los dirigentes y otra cosa son la bases de los partidos, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena convocó a los militantes del PRI, PAN, PRD, de todos los partidos a la unidad para transformar a México.

“Gobiernos priistas, gobiernos panistas, gobiernos perredistas es lo mismo y entonces se necesita un cambio de verdad, un cambio de régimen y eso es lo que queremos llevar a cabo”, aseguró el tabasqueño y dijo que se puede sacar todavía a México del atraso y al pueblo de la pobreza, la inseguridad y la incertidumbre.

Durante asamblea informativa en Zamora, Michoacán, el dirigente del CEN de Morena informó que cuando triunfe el movimiento se cancelarán los exámenes de admisión y habrá cien por ciento de inscripción a los jóvenes para que tengan garantizado el derecho al estudio y al trabajo.

Consideró que no se logrará nada con la llamada alternancia, eso que consiste que en un tiempo está un partido en el gobierno, sale y entra otro partido, sigue lo mismo, eso se llama gatopardismo, dijo López Obrador, que es que las cosas en apariencia cambian para seguir igual y eso ya no sirve.