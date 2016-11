Reprobados en el examen de control y confianza 27% de los policías de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).-El Secretario de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), Nabor Nava Olguín, admitió ante diputados locales que el 27% de los policías estatales no logró acreditar los exámenes de evaluación y confianza, razón por la que varios de ellos tuvieron que causar baja de la institución.

Antes, su antecesor en el cargo, Arturo Bermúdez Zurita –hoy indiciado por delitos de corrupción y tráfico de funciones-, admitió que en la SSP habían sido dados de baja tres mil 500 elementos por no acreditar los exámenes que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Nava Olguín abundó que las razones por las que los policías estatales no pasan los exámenes de control son: su condición física, “por no cumplir el perfil”, por no vivir conforme a su percepción salarial, por bajas administrativas o porque concluyó su vida útil como policía en activo, “no necesariamente porque trabajen en la delincuencia organizada”, afirmó.

En la comparecencia, el legislador panista Bingen Rementeria Molina le recordó que más de 470 elementos han sido vinculados a proceso por la Procuraduría General de la República (PGR) por vínculos con el narcotráfico y de estos, más de 120 han sido indiciados por desapariciones forzada, según cifras oficiales de la dependencia federal.

El titular de la SSP se limitó a contestar que existe una “línea muy delgada” entre la delincuencia y quienes “la combaten”, por lo que los policías que han sido descubiertos sirviendo a “otros intereses” han sido “presentados” ante las autoridades correspondientes.

“Cada policía, yo incluido, somos responsables de nuestros actos”, justificó Nava.

El legislador panista le reviró: “Hay que abrir los ojos, usted nos presenta unos resultados de avance en materia policíaca, pero la realidad en la calle es distinta. Lo único bueno de esta comparecencia, es que es la última de este gobierno, le recuerdo que ya se va usted y todos los del actual gobierno”, espetó el panista.

El diputado del Partido Verde Ecologista, Manuel González, le recriminó al titular de la SSP la “enorme golpiza” propinada a toda la corporación municipal de Chicontepec, como una medida de intimidación política electoral, así como los “innumerables casos” en los que las policías de elite del Estado participaron en “levantones” y “secuestros” de jóvenes.

“O usted es muy cínico o tiene un total desconocimiento de lo que pasa en la corporación”, insistió González cuando Nabor Nava señaló que se trató de solo un “arresto” a los cuerpos policiacos del norte de la entidad.

Hipólito Deschamps, legislador panista, inquirió al titular de la SSP por el gran número de patrullas clonadas que pululan en la entidad. Al respecto, Nabor Nava señaló que se han desmantelado talleres mecánicos donde se han encontrado estás unidades y que se está trabajando en abatir este delito.

En el resto de la comparecencia ante diputados locales, Nabor Nava refirió que Sergio López Esquer, Secretario de Seguridad Pública en el ocaso del sexenio de Fidel Herrera y su antecesor, Arturo Bermúdez Zurita, conocido como “Capitán Tormenta” al interior de la corporación, seguirán siendo sus “amigos”, independiente –dijo- de las investigaciones que tengan en contra: “Soy amigo de todos los que, como yo, han tenido vida dentro de la policía”, subrayó.

Nava Olguín informó que en este sexenio 55 policías perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

En la numeralia policíaca refirió la intervención de un total de 11 mil 913 personas por la presunta comisión de delitos del fuero común, así como la detención de otras 355 personas por su posible responsabilidad en ilícitos del fuero federal. Además afirmó que se logró neutralizar –abatir- a 78 miembros de grupos criminales en el estado.

“Como parte de los operativos de la SSP, se aseguraron mil 424 vehículos, se recuperaron 194 vehículos robados, se aseguraron 294 paquetes y 414 envoltorios de producto con características de la marihuana, 242 dosis y seis piedras de cocaína”, reportó.

Nava Olguín presumió que en este sexenio se han formado un total de 16 generaciones de policías, equivalentes a cuatro mil 747 nuevos elementos.