“Perdono a todos, incluyendo a mi hermano”, dice Juanita Castro Ruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque consideró a su hermano Fidel como “un traidor” y le retiró la palabra desde hace 52 años, Juanita Castro Ruz rechazó las expresiones de alegría que ha habido en Estados Unidos, en particular en Miami, luego de la muerte del líder de la Revolución Cubana.

“Lógicamente, ese rechazo duele… No es la primera vez que lo hacen y no es la primera vez que sufro por esto”, dijo en entrevista a The New York Times.

En su casa al sur de Miami, donde vive desde 1964 tras salir de la isla, recordó que ese rechazo ya lo había sentido antes.

“Cuando (Fidel) se enfermó hace 10 años, yo tenía mi negocio y prácticamente me lincharon, porque no quise festejar la enfermedad de nadie, el infortunio de nadie ni la muerte de nadie. Eso no es cristiano. No es humano”, dijo.





Juanita contó que se enteró de la muerte de su hermano mayor porque un amigo le avisó por teléfono. Luego llamó a su hermana Enma, radicada en México, para tener más información, pero fue en vano, no pudo tener más detalles.

Según su dicho, ella salió de Cuba cuando Fidel se declaró comunista, pero antes ayudó a gente a salir del país, mientras el “choque” con su hermano y su círculo más cercano se hacía más fuerte.

Ya afuera, contó, se encontró con el rechazo de sus mismos compatriotas: “Me rechazaron porque tenía los apellidos Castro Ruz… Como si yo hubiera escogido mis apellidos”, dijo.

La animadversión entre los hermanos se radicalizó hasta que ella se mudó a México. Fue cuando en foros de Naciones Unidas y otros encuentros internacionales acusó a Fidel y Raúl de traicionar a su país. Más tarde escribió una biografía llamada “Fidel y Raúl, mis hermanos“.

Según el texto, Juanita criticó que los cubanos en Estados Unidos hayan votado por Donald Trump para presidente. No obstante, comparó a éste con su hermano: “la única diferencia real es que él (Trump) tendrá millones (de dólares), pero el otro (Fidel Castro) tenía un cerebro”.

Por último, dijo que no asistirá al funeral de su hermano y agregó: “Vivo con dolor en mi corazón, pero acepto mi destino… Perdono a todos, incluyendo a mi hermano”.