En México existe un “patrón de detención arbitraria” contra defensores: ONG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México existe un “patrón de detención arbitraria” en contra de los defensores, que implica toda una serie de violaciones reiterada y permanente de derechos humanos, aseguraron 11 organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil mexicana e internacional.

Asimismo, acusaron al Estado de no atender las opiniones y observaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas respecto de la liberación de Damián Gallardo Martínez, Libado Jacinto Baños y Enrique Guerrero Aviña, tres defensores que permanecen en prisión, acusados sin pruebas de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Al presentar el informe sobre la detención arbitraria contra cinco personas defensoras de derechos humanos, entre ellos Nestora Salgado y Pedro Canché, además de los mencionados arriba, Yesica Sánchez Maya, directora adjunta de Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca; Ivi Oliveira, coordinandora de Protección para Américia Latina en la organización Front Line Defenders, y Víctor Hugo Carlos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, exigieron la liberación inmediata de los tres defensores presos.

Ivi Oliveira señaló que aun cuando ya se obtuvo la liberación de dos de los cinco casos (Salgado y Canché), todavía persiste la criminalización en su contra, además de que no se ha hecho justicia porque los responsables no han sido sancionados y no hay voluntad de reconocer públicamente que el Estado violó derechos humanos. Tampoco hubo indemnización ni garantía de no repetición de los hechos, apuntó.