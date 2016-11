Congreso de Morelos da entrada a solicitud para destituir al “Cuauh”; seguidores marchan para apoyarlo

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Unas mil personas provenientes de distintas colonias populares de Cuernavaca, así como trabajadores del ayuntamiento, marcharon de la Iglesia del Calvario al Congreso del estado, para demandar a los diputados locales que se abstengan de iniciar el proceso de destitución del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Y es que ayer por la noche, la Junta Política y de Gobierno dieron entrada a una solicitud presentada por varios regidores de Cuernavaca, quienes entregaron “ocho mil pruebas”, según dijeron sin mostrar documento alguno, y pidieron formalmente la revocación de mandato del presidente municipal.

La solicitud de revocación de mandato, la tercera que se presenta este año (la primera contra la alcaldesa suplente de Temixco y la otra contra Graco Ramírez, ambas fueron desechadas), fue turnada a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado cuyos integrantes analizarán las causales que contiene la solicitud.

Aunque no está claro el procedimiento, se prevé que antes de definir la destitución del exfutbolista, éste será llamado a comparecer para que ofrezca elementos de defensa.

Esta solicitud es considerada un golpe político de dos grupos que se han aliado contra el exfutbolista: el de sus antiguos compañeros políticos, los hermanos Julio César y Roberto Carlos Yáñez Moreno; y el del gobernador Graco Ramírez, particularmente su hijastro Rodrigo Gayosso, actual dirigente del PRD local, quien lo ve con un peligro para 2018.

El domingo pasado, en lo que se leyó como un rompimiento de una parte del PRD con Graco Ramírez, René Bejarano Martínez se reunió en Huitzilac, Blanco Bravo y otros alcaldes de PRD, PAN y Nueva Alianza quienes se comprometieron a organizar una manifestación el próximo sábado 10 de diciembre, para demandar al Congreso local, respeto al voto que llevó al exfutbolista al gobierno de la capital del estado.

En tanto, el Legislativo decidió desalojar este martes a sus trabajadores por temor a que el recinto fuera bloqueado por los inconformes. La víspera, circuló la imagen de una conversación de Whatsapp en la que funcionarios del ayuntamiento supuestamente amenazaban a los trabajadores de despedirlos o descontarles el día si no acudían a la manifestación.

No obstante, en el ayuntamiento capitalino se observaron actividades normales este martes.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, explicó que la Junta Política y de Gobierno del Congreso local encontró que existen elementos suficientes para dar entrada a la petición para separar del cargo al exfutbolista. Dijo que será la Comisión de Gobernación y Gran Jurado la que revise a fondo los argumentos, las causales y las pruebas documentales.

Aseguró que el procedimiento contempla la posibilidad de recibir al alcalde para conocer sus alegatos y defensa, no obstante, sostuvo que existen pruebas y elementos suficientes para revocarle el mandato. A la pregunta de porque no se hizo lo mismo con el gobernador, Álvarez Cisneros sonrió y dijo que entonces no había elementos. La comisión tendrá que emitir un dictamen y luego éste pasará al pleno donde se votará.

La intención de los legisladores es destituir a Cuauhtémoc Blanco antes de que concluya el presente periodo legislativo, el próximo 15 de diciembre. En tanto los inconformes, demandaron al Legislativo dejar trabajar al alcalde y advirtieron que no permitirán que lo destituyan.

Hace una semana Blanco Bravo ofreció una conferencia de prensa para advertir del inicio de un juicio político en su contra con la intención de destituirlo del cargo. Detrás de esta andanada colocó a Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro del gobernador perredista Graco Ramírez, a quien además señaló de tener la intención de darle continuidad al gobierno de su padrastro.

Blanco Bravo dijo que Gayosso Cepeda quiere ser candidato a la gubernatura de Morelos, y que tiene temor de no poder ganarle en la competencia. Ahora se sabe que fueron dos regidores del Partido Social Demócrata (PSD), el mismo que lo llevó al poder, quienes solicitaron formalmente su destitución.