Caravana de madres centroamericanas llega a la Ibero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos en México acudió a la Universidad Iberoamericana (UIA) en esta capital, como parte del recorrido que hacen por el país en busca de sus familiares.

Provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y otros países de Centroamérica, las mujeres agradecieron a los alumnos de la UIA por ser su enlace en la Ciudad de México, apoyar su causa y solidarizarse con su dolor.

“En cada uno de ustedes nosotros vemos también a nuestros hijos. Recibimos de parte de ustedes el calor, el amor, el abrazo, la palabra que no hemos tenido de nuestros hijos durante este tiempo”, expresó María Elena, salvadoreña que busca a su hijo desde el 2006, según un comunicado de la Universidad.

Toribia Meza, de Honduras, agradeció las cartas que los estudiantes les dieron a su llegada. “Yo busco a mi hermano que hace 28 años desapareció, y esa carta me alegra mucho haberla recibido, porque en ese tiempo que mi hermano se fue nos hubiera podido mandar una carta; y ustedes nos lo han expresado como que ese hermano mío me la ha dado”.

Ambas pertenecen al grupo de 50 mujeres y hombres integrantes de la XII Caravana de Madres Centroamericanas Buscando Vida en Caminos de Muerte que han recorrido Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Irapuato, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México en busca de los suyos.

La UIA destacó que durante 11 días de recorrido, este grupo ha logrado cuatro reencuentros: uno en Tapachula, Chiapas; dos en Amatlán de los Reyes, Veracruz –bastión de Las Patronas, donde se localizó a un par de hermanas que llevaban 37 años desaparecidas–; y uno en un reclusorio en Zacatecas, donde una madre ubicó después de cuatro años a su hija.

Además, dijo, la Caravana presentó 23 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes, visitó la Basílica de Guadalupe, asistió al Museo Casa de la Memoria Indómita, participó en el proyecto Huellas de la Memoria en el Centro Nacional de las Artes y tomó parte en una marcha en contra de los feminicidios.

Los pendientes

Javier Urbano Reyes, coordinador de la Maestría en Estudios sobre Migración de la UIA, dijo que de acuerdo con el Movimiento Migrante Mesoamericano los desaparecidos son entre 60 mil y 70 mil.

Y aseguró: “Si el Movimiento Migrante Mesoamericano ha reunificado a más de 260 familias, quiere decir entonces que el Estado podría hacer mucho más de lo que está haciendo; y no está haciendo nada. Tenemos que denunciarlo constantemente. Por qué la sociedad civil sí está pudiendo reunificar, encontrar desaparecidos, y porqué el Estado no está pudiendo o no está queriendo hacerlo”.

El también docente del Departamento de Estudios Internacionales de la UIA consideró que en México está pendiente denunciar la constante ola de xenofobia, que el gobierno atienda todas las denuncias de extorsiones, desapariciones, agresiones, mutilaciones y secuestros contra migrantes en el sur y sureste del país y que la sociedad se solidarice y sea empática con las personas migrantes y los familiares que las buscan.

Además, dijo, se debe luchar por el derecho a no migrar con la promoción de condiciones de desarrollo en los países de Centroamérica; armonizar la normatividad en la región “para que los delitos derivados de la violencia contra migrantes, como el de trata, se castiguen de manera regional y no diferenciada en cada país”.

También se debe, agregó, retomar la idea de que diversidad y diferencia son una riqueza social; y tener una política pública que integre eficientemente a los migrantes que decidieron quedarse en México, porque no pudieron seguir hacia Estados Unidos, formaron familia en nuestro país o cualquier otra razón.