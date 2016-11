Investigan a personal del IMSS Chihuahua que participó en “Mannequin Challenge” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que iniciará una investigación contra el personal del Hospital General de Zona número 66 involucrado en la realización y grabación del reto Mannequin Challenge, que en las últimas semanas se hizo viral en las redes sociales.

Se trata de una nueva moda en la que los participantes deben permanecer unos segundos inmóviles en diversas actividades, mientras otra persona graba la escena.

De acuerdo con El Diario, un usuario de Facebook denunció de manera anónima que una mujer identificada cómo Jo Muñoz Andrew publicó un video donde se observa cómo el personal y pacientes del nosocomio ubicado en Chihuahua se quedaron en postura de maniquí por unos minutos.

En la filmación se observa al presunto personal de la clínica –en lo que parece ser el área de Urgencias– en diversas posturas relacionadas con su labor, pero sin realizar movimientos.

También se ve a posibles pacientes en posiciones corporales en las que aparentan que están a punto de parir o con diversos dolores. Eso ocurre mientras la persona que realiza la videograbación realiza un recorrido por diversos espacios del lugar.

Junto a la publicación del Mannequin Challenge por parte del personal de esa institución, se describió que entre los pacientes que participaron había mujeres a punto de parir, además de que presuntamente hubo una sesión de fotos del “detrás de cámaras” de dicha moda, que afirmaron se realizará por tercera vez próximamente, según la información publicada por El Diario.

La usuaria de Facebook borró las publicaciones después de que se difundió el video, pero también compartió el mensaje: “Amo Mi profesion y somos personas que respetan la individualidad de cada paciente!!! Y se sabe de sobra que JAMAS se jugaría con la SALUD !! NO SE COMETIO ningun un delito… Solo fue un momento en el que sorprendentemente no habia pacientes como TODOS LOS TRABAJOS algunas veces no hay trabajo!!! …. (sic)”.