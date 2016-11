Carrier decide no trasladar planta a México, tras acuerdo con Trump

MONTERREY, NL (apro).- La empresa de aires acondicionados Carrier anunció que dejará su planta en el estado de Indiana, y no la trasladará a México, luego de llegar a un acuerdo con Donald Trump y Mike Pence, presidente y vicepresidente electos estadunidenses, reveló la empresa en un tuit divulgado esta noche.

We are pleased to have reached a deal with President-elect Trump & VP-elect Pence to keep close to 1,000 jobs in Indy. More details soon.

— Carrier (@Carrier) 30 de noviembre de 2016