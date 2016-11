Ejecutan a 20 mientras Cienfuegos presume que hay menos crimen en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que la incidencia delictiva en cinco de los principales municipios de la entidad ha disminuido “de manera extraordinaria”, como en Acapulco, pero que la percepción social distinta se debe a un problema “comunicacional”.

En contraste, la realidad le estalló en la cara al general, ya que este día se reportaron al menos 20 ejecutados en distintos puntos de la entidad, de los que una decena se registró en la región Centro de la entidad.

Cienfuegos Zepeda arribó este día para visitar la zona urbana de Chilpancingo, Iguala, Chilapa y Coyuca de Benítez, cuatro de los cinco puntos del programa de los 50 municipios más violentos en el país, donde aseguró que se ha hecho “un buen trabajo”.

Cuando se le cuestionó el hecho de que la percepción de la sociedad es distinta ante los niveles extremos de inseguridad y violencia que persisten en la entidad, y sobre las fallas de la estrategia de seguridad federal en Guerrero durante estos años, donde ha sido evidente que no se han logrado revertir los efectos de la narcoviolencia, el general soltó:





“Creo que no es precisamente una falla. A mí me gustaría que en un momento oportuno hiciéramos un ejercicio para comparar cómo estaba Guerrero hace 10, ocho, seis, cuatro o dos años. Cómo están los números. La percepción sigue siendo negativa entre la sociedad, pero eso es un problema comunicacional”, justificó Cienfuegos.

Lo anterior durante una conferencia de prensa realizada esta noche en el cuartel de la 35 Zona Militar en esta capital, donde el secretario de la Defensa Nacional se aferró a decir que la incidencia delictiva en las principales ciudades de la entidad ha disminuido y que el operativo de seguridad que dirige el Ejército ha dado buenos resultados estadísticos.

“La cuestión de los números que no coinciden con lo que sabe la sociedad. Yo no podría darle una respuesta a eso. Yo digo lo que nosotros sabemos y está documentado –y me atrevo a decirlo–: Que hemos hecho un buen trabajo y los índices delictivos van para abajo”, dijo textual el general Salvador Cienfuegos.

Incluso, aseguró que la evaluación del programa para atender los 50 municipios más violentos del país, de los cuales cinco se localizan en Guerrero, ha sido positiva, porque en Acapulco, sostuvo, “sus números van extraordinariamente a la baja”, y en Iguala “los resultados son muy satisfactorios”, indicó.

Ello a pesar de que los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), que dirige el general Pedro Almazán Cervantes, advierte que el registro de homicidios dolosos este año son similares a la estadística documentada en 2012, cuando se rebasó la cifra anual de 2 mil asesinatos.

Incluso, este día se documentaron una veintena de ejecuciones en diferentes regiones de la entidad, en el contexto de la visita del secretario de la Defensa Nacional y a pesar del reforzamiento de la seguridad que se implementó en el estado.