Anuncia Trump que se deslindará totalmente de sus empresas para evitar conflictos de interés

WASHINGTON (apro) –Asegurando que la presidencia es mucho más importante, Donald Trump notificó que se deslindará totalmente de sus empresas para evitar conflictos de interés, una vez que asuma el poder ejecutivo el 20 de enero de 2017.

“Se esta elaborando la documentación legal con la cual me deslindaré totalmente de las operaciones empresariales. La presidencia es una tarea mucho más importante”, escribió Trump esta mañana de miércoles en su cuenta personal de Twitter.

“El 15 de diciembre junto con mi hijos, daré un conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York para hablar de mi deslinde de mis grandiosas empresas para concentrarme en el manejo del país y hacer otra vez grande a los Estados Unidos”, acotó Trump.

El presidente electo subrayó que aún cuando no está obligado por las leyes a dejar sus negocios al asumir la presidencia, lo hará para hacer todo lo que prometió como candidato presidencial.

