Nivaldo, portero del Chapecoense, anuncia su retiro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de la tragedia del avión que transportaba al Chapecoense y dejó 71 muertos y seis heridos, el portero del equipo brasileño, Nivaldo, anunció su retiro del futbol.

“Se suponía que iría en el viaje, pero terminé quedándome. Todo tiene una razón en la vida: no viajé a Palmeiras –el pasado domingo– porque mi juego de despedida sería aquí”, en referencia al estadio Arena Condá, ante el Atlético Mineiro.

De sus 42 años, Nivaldo jugó la última década para el Chapecoense.

El veterano guardameta narró que no realizó el viaje con el equipo brasileño por un repentino cambio en el itinerario, ya que el plantel de Chapecoense decidió trasladarse a Colombia directamente de Sao Paolo. El entrenador Caio “me dijo que no me llevaban”.

Este miércoles en Medellín, Colombia, el conjunto brasileño visitaría al Atlético Nacional para realizar el juego de ida de la final de la Copa Sudamericana, avalada por la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

La aeronave que trasladaba al cuerpo técnico y jugadores del equipo Chapecoense se desplomó a 15 kilómetros de llegar a la ciudad sede del juego, el pasado lunes 28.

Ayer, el Atlético Nacional anunció su petición de solicitar a la Conmebol que declare formalmente ganador del título al equipo siniestrado.

Y este miércoles, el presidente del equipo argentino Huracán, Alejandro Nadur, acusó al club colombiano de hacer demagogia:

“Tengo mis reservas sobre los directivos de Atlético Nacional. No es momento de hacer demagogia. Eso lo va a decidir la Conmebol sin ningún tipo de dudas. No es momento de hacer demagogia”.

“Estamos en emergencia”

Este día se dio a conocer el diálogo del comandante del avión Lamia2933 en el que viajaba el Chapecoense, Miguel Alejandro Quiroga, con la operadora del aeropuerto.

“Estamos en emergencia de combustible señorita. Por eso le pido de una vez puerto final…”, solicitó el piloto.

“Necesitamos prioridad para la aproximación porque se nos ha presentado un problema de combustible”, reiteró el piloto, de acuerdo con el audio difundido.

En el momento en que la operadora desviaba otros vuelos, el piloto irrumpe a gritos: “¡Lamia2933 está en falla eléctrica total y también de combustible!”.

De inmediato, la operadora dio aviso de alerta al cuerpo de bomberos, al tiempo que le pidió al piloto su ubicación, ya que en ese momento la aeronave no aparecía en el radar de la terminal aérea.

Luego, ella le dio indicaciones para aterrizar y le pidió nuevamente que ubicara la altitud de la aeronave. Pero ya no hubo respuesta.

Aquí la conversación:

–Piloto: “Lamia2933 está en falla eléctrica total y también de combustible”.

–Operadora: “Bomberos alerta”

-Piloto: “Vectores señorita, Vectores a la pista!”.

-Operadora: “La señal radar se perdió señor; no lo tengo. Notifique rumbo”.

-Piloto: “Vamos con rumbo 3.6.0”.

-Operadora: “Le confirmo que aterrice por la izquierda con rumbo 3.5.0. Está a una milla del borde Rionegro. No lo tengo con la altitud Lamia2933”.

-Piloto: “9000 pies señorita. Vectores, Vectores”.

-Operadora: “¿Qué altitud tiene ahora?…”.