Sobre “Exhiben irregularidades en Tesorería de Duarte”

Señor director:

La que suscribe ciudadana Elsa Acosta Croda, hace de su conocimiento que el día 23 de noviembre del 2016, al accesar a la página web del semanario Proceso, me encontré con la nota titulada “Exfuncionaria que pasó 2.5 años en la cárcel, exhibe nuevas irregularidades en Tesorería de Duarte“, firmada por Noé Zavaleta corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz, en la que entrevista a Rafael Hernández Matías, abogado de Deyanira Hernández García, exjefa del departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación y en donde cita textualmente lo siguiente:

“…Mi cliente sólo tenía acceso a las claves de Sefiplan para consulta, no para hacer movimientos, ni tampoco maneja dinero, pero hay otros involucrados como Víctor Dávila y Elsa Acosta, quienes pisaron unos días la cárcel y salieron libres”, expone.

“Mientras que Dávila y Acosta ya estaban libres, Deyanira se encontraba maltrecha en un hospital donde estuvo dos días…”

Con respecto a esa información publicada en su portal manifiesto lo siguiente:

Durante los 34 años laborales que la suscrita ha venido desempeñando en diversos cargos públicos federales y estatales, jamás he sido señalada en actos de corrupción y mucho menos he estado involucrada en procedimientos jurídicos de ninguna competencia judicial. He conservado una conducta intachable, responsable y siempre apegada a derecho, por haber sido educada en un núcleo familiar con valores y principios, por lo que al verme afectada en mi honor, en mi imagen profesional, política, económica y/o privada, es que me apego al derecho de réplica para aclarar qué NUNCA HE ESTADO DETENIDA en algún separo, ni privada de mi libertad, y mucho menos vinculada en algún proceso jurídico por alguna autoridad judicial, estatal o federal.

Desde mi punto de vista considero que faltó por parte del reportero ampliar y constatar sus fuentes de información, entrevistando a las personas que se comentan, y así estar en posibilidad de proporcionar a los lectores con oportunidad y veracidad la información publicada, por lo que me sorprende que Proceso, que siempre se ha caracterizado por ser un medio responsable, serio, con credibilidad y ética profesional haya incurrido en esas faltas.

Le manifiesto también que lo publicado en Proceso me ha exhibido de forma vergonzosa, porque dicha nota ha trascendido en diversos medios de comunicación en todos sus niveles y se mantiene vigente en la nube.

Sin otro particular, agradezco la publicación de la presente a fin de que sea reparado el daño causado a mi persona y se me haga justicia.

Atentamente

C. ELSA ACOSTA CRODA

Respuesta del reportero

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene, en el expediente CNDH/2/2014/235/RI, que hubo violaciones al debido proceso por parte de servidores públicos de la entonces Procuraduría local, actual Fiscalía General del Estado (FGE), lo que aletargó y propició omisiones en el expediente que incriminaba a Deyanira Hernández García, exjefa del departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien sufrió tortura y pasó dos años y medio en prisión acusada injustamente de un presunto fraude por un millón 800 mil pesos.

Es el abogado defensor de la exfuncionaria, Rafael Hernández, quien asegura al reportero que buscarán el resarcimiento del daño, reclamar los salarios caídos estos cuatro años, que ascienden a 960 mil pesos, promediando un salario de 20 mil pesos mensuales, más tasar como “reparación del daño” el tiempo que Deyanira García no vio a su hija, reclamar daños y prejuicios, los gastos de fianzas y garantías depositados, así como la indemnización por abuso de autoridad, lesiones y tortura.

Hernández García cita textualmente a los trabajadores “Víctor Dávila y Elsa Acosta” como responsables de todas las irregularidades en el padrón vehicular de la Sefiplan y quienes tenían acceso “a las claves” y alteración del padrón mencionado.

Respecto de que el reportero no constató como debiera sus fuentes de información, como refiere la señora Elsa Acosta, le comentó que en este sexenio he buscado, sin tener una respuesta positiva, entrevistarme con cada uno de los servidores públicos que estuvieron al frente de la Sefiplan, tanto en este como en cada uno de los escándalos en los que la dependencia se vio involucrada bajo el gobierno de Javier Duarte.

Así, busqué entrevistarme con Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Mauricio Audirac Murillo, Carlos Aguirre Morales y Antonio Gómez Pelegrín y, en todos los casos, las respuestas siempre fueron evasivas, negativas y largas.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

Noé Zavaleta, corresponsal en Veracruz