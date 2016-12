Cesan e investigan a cuatro mandos por agresión a reportera en Edomex

TOLUCA, Edomex (APRO).- Un coordinador operativo, un subdirector y dos mandos regionales de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueron removidos de sus responsabilidades después de la agresión a una reportera del periódico Reforma que el día de ayer cubría un desalojo en el municipio de Atizapán.

Además, el Fiscal Regional de Tlalnepantla, Gerardo Ángeles Enríquez, y su jefe de unidad, tomaron la decisión de separarse de sus cargos para que se deslinden responsabilidades y determinen su futuro dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

“Los mandos operativos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) que encabezaron el despliegue en un predio en el municipio de Atizapán, en donde presuntamente se registraron los hechos objeto de la denuncia, han sido separados de sus funciones”, afirmó la dependencia.

La PGJEM investigará al coordinador operativo, subdirector y los dos mandos regionales, y determinará si más elementos están involucrados en la investigación, de manera directa o indirecta.

Adicionalmente, los elementos serán sometidos a proceso por la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM).

La reportera denunció a través de las redes sociales que fue golpeada por policías estatales y uno en apariencia federal pero sin uniforme, y despojada de sus instrumentos de trabajo.

“Recibí macanazos, me escupieron, me tocaron, fui humillada, acosada, me robaron todo mi equipo, cámara, iPad, celular, tarjetas, dinero, credenciales… Amenazaron con pegarme un balazo, con desaparecerme”.

La víctima denunció que en los hechos se encuentra involucrados el fiscal Gerardo Ángeles Enríquez, con quien se identificó como reportera: “Se burló diciéndome ´No, no te conozco´. El funcionario se presentó cuando declaraba y negó que yo le hubiera pedido algo” –que la dejara en libertad, pues sólo reportaba los hechos-.

Iris Velázquez también señaló que la agente del Ministerio Público, Marilú Peña, aseguró a los medios que la detención de la compañera tuvo como único objetivo “salvaguardar su integridad física”.

“Un civil que decía que era de la Sedena, era quien ordenaba todos los abusos a oficiales estatales en contra mía y de los 26 detenidos junto conmigo. No paraba de humillarme… Nadie quiso brindarme apoyo, hasta que arribaron a Manzana de Roma mis compañeros. Se burlaban, me ignoraban. Yo ya no pedía, rogaba que me dejaran ir, creo que nunca había sentido tanto miedo”, narró.

La joven cuenta con la fotografía, aunque no con el nombre, de otro de sus agresores, y advierte que tiene miedo porque el MP y los policías cuentan con todos sus datos.

Eduardo Valiente, comisionado de Seguridad Estatal, se comprometió a que los agresores sean sancionados, igual que quienes vandalizaron 8 unidades y agredieron a la policía durante el operativo de desalojo en Atizapán que derivó en la detención de la reportera.

Ante reporteros del Valle de Toluca que se manifestaron esta mañana durante la puesta en marcha del operativo de temporada invernal, el titular de la CES afirmó que los elementos de su dependencia se encuentran plenamente capacitados para no abusar de la fuerza pública.