Asegura Yunes que ya recuperó mil 250 mdp “robados” por Duarte y colaboradores

XALAPA, Ver (apro).-Al tomar la protesta de rigor como gobernador de Veracruz, el panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares presumió que en coordinación con la PGR ya logró la recuperación de mil 250 millones de pesos, que fueron “robados” al erario por el exgobernador priista, Javier Duarte de Ochoa en complicidad con varios de sus servidores públicos.

En tribuna legislativa, minutos después de tomar protesta como gobernador constitucional para un periodo de dos años, Yunes Linares señaló que lo incautado se refiere a bienes inmuebles, obras de arte, caballos, bienes raíces, objetos suntuarios y otros objetos de valor. “Lo inimaginable”, expuso.

Yunes Linares señaló que contó con dos testimonios de prestanombres de Duarte, José Janelo y Moisés Mansur, a este último -dijo- lo tuvo que ir a buscar a Canadá.

“Él mismo me dijo que era el encargado de llevar la tubería de la corrupción, pero que esa tubería explotó de tanto que fue saqueada”, expuso.





Yunes Linares aseguró que con dinero público, los servidores públicos de Javier Duarte compraron coches, aviones, helicópteros, ranchos, propiedades en el extranjero.

“Actuaron sin ningún escrúpulo, en una cadena de impunidad. Ya recuperamos parte de lo robado por Mansur, varios más devolvieron bienes y recursos”.

Yunes Linares señaló que continuará tajante exigiendo que el gobierno que se fue devuelva todo lo robado y que, dijo, es dinero de los veracruzanos y que debió de haber sido invertido en hospitales, carreteras, para el sector educativo y para la nómina y salarios de diversos funcionarios públicos.

“A todos los que quebrantaron el patrimonio de los veracruzanos. No olvido, no perdón, no amnistía, toda la fuerza de la ley. A todos los persigue la autoridad federal”.

Entre los bienes recuperados se encuentra “El Faunito”, una enorme residencia con más de 70 mil metros de terreno en la zona montañosa del municipio de Fortín de las Flores con valor superior a los 200 millones de pesos.

“Ya es de los veracruzanos, aquí está la escritura pública”, presumió en tribuna.

Dentro del bien inmueble fueron localizados cuadros de gran valía de artistas como Botero, Tamayo y Siqueiros, entre otros, los cuales quedaron al resguardo de la Fiscalía General del Estado.

“Entrego a Veracruz una tercera parte del rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, con valor de más de 300 millones de pesos. Aquí está la escritura pública y las dos partes restantes fueron asegurados por la PGR con el compromiso de transferirlos al gobierno del Estado de Veracruz, una vez concluido el proceso legal”.

También se aseguraron bienes inmuebles y muebles ubicados en Xalapa, Coatepec, Alvarado y otras partes de la entidad, así como un avión Lear Jeat 45 con valor de 3 millones 700 mil dólares, equivalente a 75 millones de pesos, y un helicóptero marca Robinson con valor comercial de 872 mil dólares.