Hollande afirma que no buscará la reelección en Francia en 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un mensaje “inédito” en la historia de la política gala, Francois Hollande anunció hoy que renuncia a presentarse a su reelección como presidente para un segundo mandato de cinco años en las elecciones que se realizarán en la primavera de 2017.

De acuerdo con información de la agencia Notimex, el mandatario francés hizo el anuncio en un mensaje de alrededor de 10 minutos, difundido en la televisión en un horario de máxima audiencia:

“No he perdido la lucidez y he decidido no ser candidato a la elección presidencial, a la renovación de mi mandato”, dijo desde el Palacio del Elíseo.

El político socialista inició su mandato en 2012 y lo concluirá a mediados de 2017. Según la información de Notimex, es el jefe de Estado con las tasas de popularidad y de aprobación más bajas de toda la V República francesa, periodo iniciado en 1958. Los sondeos más recientes lo sitúan en 7% de aceptación de los franceses.

Tal anuncio lo hizo el mismo día en que se declaró abierta oficialmente la campaña para las elecciones primarias de la izquierda francesa. Con ello, abrió el paso a su primer ministro, Manuel Valls, para que pueda competir por la candidatura de los socialistas, intención que ya había expresado con anterioridad.

Hasta ahora, el único aspirante que ha presentado oficialmente su candidatura por la izquierda es el exministro de Economía Arnaud Montebourg, del ala radical del Partido Socialista.