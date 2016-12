Nuestra Belleza Puebla acusa que la destituyeron por sus rasgos indígenas

PUEBLA, Pue. (apro).- Diana Leal Herrera, quien fue destituida como Señorita Nuestra Belleza Puebla 2016, acusó a los directivos del concurso de haberle quitado la corona por sus rasgos indígenas, de mujer mixteca, que ellos consideran no corresponden al prototipo que se busca en esos certámenes.

Al denunciar ante los medios de comunicación la presunta discriminación, abusos, presiones y hasta difamación de la que ha sido objeto desde que resultó ganadora del concurso, la ahora exSeñorita Puebla anunció que acudirá ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para denunciar a los directivos del concurso Nuestra Belleza.

Originaria del municipio de Acatlán de Osorio, población expulsora de migrantes ubicada en la mixteca poblana, aseguró que para ella fue claro, desde que fue electa Señorita Puebla, que el director del Concurso a escala estatal, Jorge Manceda, no estaba de acuerdo en que una mujer de la Mixteca hubiera resultado ganadora del concurso.

“Fue un daño psicológico y moral que me hizo Jorge Manceda, la verdad sí sentí feo porque además lo decía de una manera brusca, y sí me afectaba porque me dejaba en vergüenza delante de otras personas, la verdad yo creo que no estaba nada contento con que una mujer de la Mixteca hubiera ganado el concurso”, declaró Leal Herrera.

También dijo que tuvo que escuchar múltiples comentarios del directivo del concurso, en los que señalaba que su físico no correspondía “al prototipo” que se pretendía para el concurso de belleza.

Públicamente, el pasado 18 de noviembre los directivos del certamen, tanto en Puebla como el nacional, anunciaron que Diana Leal era destituida del título por “falta de disciplina y compromiso”.

“La Señorita Diana Laura Leal Herrera ha sido destituida del título Nuestra Belleza Puebla 2016 por falta de disciplina y compromiso. Próximamente se dará a conocer quién representará al estado de Puebla en la final nacional de Nuestra Belleza México”, dio a conocer la firma en las redes sociales.

Y apenas el viernes pasado se informó que la muchacha que resultó electa como suplente, Carmen Cabildo, ocuparía el lugar de Leal y sería quien acudiría al concurso nacional de Nuestra Belleza México para representar a Puebla.

Este jueves, la joven de 19 años se presentó en distintos medios de comunicación para anunciar que dará la batalla en contra de los directivos del concurso por haberla destituido y pretextar que fue por “falta de compromiso y disciplina”.

Además, sostuvo que cuenta con pruebas para demostrar que cumplió con todo el proceso de capacitación a la que fue sometida por más de tres meses en la Ciudad de México, y que no incurrió en falta o incumplimiento.

A partir de que regresó de esa capacitación, dijo que fue hostigada para que firmara un documento en el que aceptaba su renuncia a la corona. Incluso narró que la hermana de Maceda fue hasta su casa para exigirle personalmente que regresara la corona y la banda que le entregaron en agosto, cuando ganó el concurso.

Luego, con abogados presentes, le advirtieron que si no aceptaba su renuncia sería demandada y le exigirían el pago de 350 mil pesos, por lo que acabó por firmar el documento que le presentaron.

“Me difamaron y dañaron mi imagen”, reclamó la joven mujer, “no se me hace justo esto que pasó porque la mejor prueba de que soy una persona disciplinada es que logré ganar el concurso de Señorita Puebla”.

Mencionó que además de reclamar que le restituyan la corona, pretende alertar a las jóvenes sobre lo que ocurre en este tipo de concursos, donde se daña y se afecta psicológicamente a las participantes.