Ratifica España extradición a México de Diego Cruz, uno de Los Porkys

MADRID (apro).- La Audiencia Nacional ratificó este viernes la extradición a México de Diego Cruz Alonso, el joven de 21 años detenido en Madrid y reclamado por “pederastia tumultuaria” por la presunta violación de una menor en Veracruz, en enero de 2015.

El pleno de la Sala Penal de la Audiencia, compuesta por 20 magistrados, rechazó el recurso de apelación del joven veracruzano contra la decisión que en octubre pasado tomó la Sección tercera de acceder a su entrega, y en los próximos días plasmará su decisión en un auto judicial, según un despacho de la agencia EFE donde cita fuentes jurídicas.

El auto apunta que se da luz verde a la extradición porque es “incuestionable la jurisdicción de México atendiendo el principio de territorialidad” y porque el delito por el que se le reclama es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no ha prescrito y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal.

También rechazó la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega a México, como argumentó la defensa, conforme al artículo 13.3 de la Constitución y el tratado bilateral España-México, además de que Cruz Alonso –integrante de Los Porkys– no acreditó “ninguna otra relación en España que sus estudios”.

La defensa del joven acusado de participar en la violación de la menor argumentó ante la Audiencia Nacional que la acusación era una “elaborada extorsión” del padre de la afectada, que los secuestró y les pidió 4 millones de pesos mexicanos.

La presunta agresión a la joven de 17 años ocurrió en enero de 2015 en Veracruz, pero fue denunciada en mayo. Diego Cruz Alonso se inscribió en noviembre de ese año en un curso de la Universidad Europea de Madrid, adonde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española supuso una huida de la justicia mexicana.

El siguiente paso es que el Consejo de Ministros del gobierno español ratifique su extradición, no obstante, éste será un trámite casi automático después de producirse la ratificación de pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.