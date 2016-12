Descubren aparatos de espionaje en el Congreso de Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de iniciar el proceso de entrega-recepción de la 62 a la 63 Legislatura en Aguascalientes, personal del recinto descubrió aparatos de espionaje de audio y video ocultos en el aire acondicionado y en un plafón falso.

La presidenta del Comité de Administración, Martha González Estrada, confirmó el hallazgo de los aparatos, mismos que –dijo– fueron desconectados y puestos bajo resguardo a su cargo.

No obstante, la diputada panista manifestó que hasta el momento no se ha presentado denuncia ante la autoridad competente “porque no tenemos la certeza de algo”.

Señaló que se trata de una situación delicada y, por lo tanto, se investiga la presencia de esa tecnología en el Congreso aguascalentense.