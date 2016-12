Presenta Álvaro Delgado “El amasiato” en la FIL Guadalajara

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).- El periodista Álvaro Delgado presentó la noche del sábado su más reciente libro El amasiato, en el marco de la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en un acto frente a un grupo de lectores que llenó totalmente el salón B.

Álvaro Delgado destacó que en 2012, mediante acuerdo político, se trabajó con la consigna de traicionar la campaña presidencial de la panista Josefina Vázquez Mota y se buscó beneficiar al entonces aspirante del PRI, Enrique Peña Nieto, para impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

El periodista agregó que a un mes de la elección, en el tracking interno de la casa de campaña de Vázquez Mota, se tenía el reporte de un empate técnico entre Peña Nieto y López Obrador, con una mínima diferencia.

“Ese tracking revela que a diferencia de lo que decían la mayoría de las encuestas en el país, Peña Nieto cayó paulatinamente, desde el inicio de la campaña y hasta un mes antes de la elección. Perdió un punto a la semana”, recordó Delgado.

“En el libro se recogen evidencias documentales y testimoniales, por ejemplo de una orden que emitió Felipe Calderón -a un mes de la elección- para retirar del aire la más exitosa campaña propagandística del PAN contra Peña Nieto, aquella que evidenciaba a Peña como un gobernante que no cumplía sus compromisos”.

El periodista recordó la rúbrica de los spots que se lanzaron al aire y que remataban con la sentencia “Peña no cumple”.

En su intervención, el politólogo y exaspirante a la presidencia de México Jorge Castañeda dijo que ajeno a su costumbre él decidió acompañar a Álvaro Delgado en la presentación de su nuevo libro en la FIL, ante las coincidencias que encontró en ese texto.

“Siempre he tenido como regla no presentar ningún libro con el que tenga discrepancias con el autor… en lo esencial yo estoy de acuerdo con el libro de Álvaro Delgado y lo esencial es que hubo un acuerdo entre (el expresidente) Felipe Calderón y el ahora presidente Enrique Peña Nieto, no sé exactamente cuándo pero fue antes de la (pasada) elección, un acuerdo en que Calderón haría todo lo posible para que se fuera bajando Josefina Vázquez Mota y que el gobierno, el PAN o el Estado, fueran apoyando a Peña Nieto, para que no ganara Andrés Manuel López Obrador (el candidato de la izquierda)”.

Recalcó que a cambio el calderonismo y su gente obtendrían favores, apoyos, indultos y amnistía durante el sexenio que ahora encabeza Peña Nieto.

Con relación a las elecciones de 2018, Castañeda afirmó que no se sabe qué sucederá en esos comicios y no descartó la posibilidad de una segunda vuelta.

A tono con ese señalamiento de Castañeda, Álvaro Delgado aseguró que su trabajo consistió en aportar un documento de la historia inmediata, “no soy profeta, no soy pitoniso” con relación a 2018, “pero en el libro yo presento evidencias de lo pasado (en 2012)”.

También habló de la línea de continuidad que siguen el gobierno calderonista y el de Peña Nieto.

Además, Álvaro Delgado hizo referencia a la permanente violación a los derechos humanos en el país; la manifiesta corrupción en ambos gobiernos y la impunidad.

En un mensaje enviado por Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso y escrito a propósito de la presentación de la obra de Álvaro Delgado, el periodista señaló:

“El subtexto del libro de Álvaro es claro: la mujer de Felipe Calderón, Margarita Zavala, se empieza a convertir en la aspirante natural a ser, a su vez, el salvoconducto de Enrique Peña Nieto, su seguro de vida, la certeza de una vida tranquila como expresidente después del 2018. Viene, no lo duden ustedes, una nueva obra de teatro marcada igualmente por un juego de traiciones y componendas.

En otra parte de su mensaje leído en su ausencia por la coordinadora de Proceso Jalisco, Gloria Reza, Rodríguez Castañeda argumentó que Álvaro Delgado, en 191 páginas, da respuesta a preguntas que están en el centro de la vida nacional, ¿por qué y cómo llegó Enrique Peña Nieto a Los Pinos?

Según Rodríguez Castañeda, el autor logra documentar en El amasiato las “corruptelas, deslealtades, intrigas, odios y ajustes de cuentas que, como nunca, se condensaron en la contienda presidencial de 2012. Se trata de una degradación política y ética inaugurada con el pacto entre la cúpula panista y Carlos Salinas, profundizada en los gobiernos de Fox y Calderón, puestos al servicio de la mendacidad, la corrupción y la impunidad”.

El director de Proceso resaltó que la obra de Álvaro “es un libro cuyo autor, bisturí en mano, disecciona el descompuesto cadáver que es el sistema político mexicano”.