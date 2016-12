Reportaje sobre matanza de Apatzingán gana el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El reportaje “Fueron los federales” –que reconstruye la matanza ocurrida en Apatzingán el 6 de enero de 2015–, escrito por la periodista Laura Castellanos, obtuvo el primer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2016, informaron este sábado 3 las organizaciones que otorgan dicha presea: el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional.

La investigación –difundida de manera simultánea el 19 de abril de 2015 por la revista Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena de televisión Univisión–, “desbarató la versión oficial sobre la muerte de 16 personas en un supuesto ‘fuego cruzado’ en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; y concluyó que, en realidad, agentes policiales, con respaldo militar, ejecutaron extrajudicialmente a ciudadanos desarmados”, señala el acta del jurado del premio, cuyos integrantes consideraron que “el reportaje refleja el esfuerzo periodístico independiente, sistemático y, en ciertos momentos, solitario de la reportera para investigar crímenes de lesa humanidad, cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, que permanecían encubiertos”.

“Castellanos desplegó una búsqueda incansable de testimonios en una zona de alto riesgo, y luchó para asegurar que la historia fuera conocida por el público, a pesar de los intentos de censura para evitar que circulara”, añade el acta del jurado, en referencia a que el diario El Universal –que originalmente encargó dicha investigación– decidió no publicarla, según denunció la propia Castellanos el pasado 4 de octubre cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo justamente por este mismo reportaje.

El premio –consistente en un diploma y 15 mil dólares– se otorga durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) que esta semana sesiona en la ciudad de Panamá.





“El reportaje sobre la masacre en Apatzingán visibiliza cómo en México está imperando la violencia organizada y cómo ésta manifiesta los intereses más oscuros del aparato de Estado”, declaró Castellanos en un video que envió a COLPIN para agradecer el galardón, el cual, dijo, le “llena de orgullo”.

Recordó que los sobrevivientes de la matanza señalaron como responsable intelectual a Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, y “funcionario cercano al presidente Enrique Peña Nieto”. Sin embargo, subrayó la reportera, “hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) no ha revelado las investigaciones ministeriales del caso. No hay un solo detenido y se mantiene la persecución y casos de desplazamiento forzado”

En el video, Castellanos expresa sus reservas por el hecho de que la Fundación Open Society, del financiero estadunidense George Soros, sea uno de los patrocinadores del premio que otorgan IPYS y Transparencia Internacional. Señala que a Soros unos lo consideran un filántropo comprometido con los derechos humanos, mientras que otros lo señalan como “el más grande especulador del mundo”.

“No me gusta cómo funciona el sistema y no me gusta que haya multimillonarios, aunque sean filántropos”, dice en el referido video, para enseguida anunciar su decisión de “no apropiarme de los 15 mil dólares y destinarlos a las víctimas de la masacre de Apatzingán”, por lo que “lo conducente es encontrar una instancia intermediaria que haga llegar el dinero a los familiares de las víctimas de la matanza”.

El jurado otorgó el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación al reportaje “Tierra Bruta”, que revela una cadena delictiva dedicada al tráfico de madera y de tierras en el centro y centro-oeste de Brasil, y escrito por reporteros del diario O Estado de S. Paulo.

Y entregó el tercer lugar a “Memoria Robada”, investigación trasnacional que expone la participación de redes de crimen organizado en el tráfico del patrimonio cultural en América Latina. Esta investigación fue coordinada por el periodista peruano David Hidalgo y en ella participaron reporteros de Ojo Público (Perú), La Nación (Costa Rica), Plaza Pública (Guatemala), Chequeando (Argentina) y Animal Político (México).