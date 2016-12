Una buena para Televisa: transmitirá la final del Apertura 2016

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con la llegada de Tigres a la final del futbol mexicano, Televisa confirmó su dominio en la liguilla del Torneo Apertura 2016, al segurar la transmisión de los dos partidos que definirán al nuevo campeón.

Esta tarde, América y Necaxa definirán al otro finalista, pero la empresa de Emilio Azcárraga ya no tiene de que preocuparse, pues transmite los partidos de ambas escuadras, por lo que este negocio está garantizado.

Ante la crisis interna de la televisora concretada en bajas audiencias, caída de ingresos, despidos, cierre de programas, el futbol viene a ser un remanso, aunque no lo será del todo, si las llamadas Águilas, que este año festejan su centenario, no se coronan o peor, no califican a la final.