Desecha TEPJF impugnación de Kate de Castillo; la actriz dice que no buscará candidatura

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La impugnación contra la convocatoria para candidatos independientes por la contienda a gobernador del Estado de México, realizada por la actriz Kate del Castillo, fue desechada el viernes pasado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Del Castillo impugnó, a través de sus abogados, la base segunda de la convocatoria emitida el pasado 10 de abril por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), referente a la obligatoriedad de sólo contar con una nacionalidad (mexicana), y por el número de firmas de apoyo a los aspirantes el cual debe ser el 3% de la lista nominal, que representa 328 mil 741 ciudadanos.

También te recomendamos Impugna Kate del Castillo “candado” contra independientes en Edomex

Dicha la convocatoria pide a los interesados en postularse como candidatos independientes una serie de requisitos, entre los cuales están los que fija la Constitución mexiquense.

El TEPJF reencauzó la impugnación al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) que se encargará de determinar sobre el juicio promovido en un máximo de 10 días a partir de que se dio a conocer la resolución del TEPJF.

El motivo del reencauzamiento se debe a que la impugnación debió presentarse primero ante tribunales estatales y una vez que se agotara el recurso, recurrir a los tribunales federales.

En declaraciones reproducidas por la agencia EFE, Del Castillo dio a conocer que “definitivamente” no buscará una candidatura para los comicios del Estado de México de 2017, después de conocerse que impugnó la convocatoria para candidatos independientes.

“Yo no he dicho que lo quiero hacer, ni mucho menos. Porque no tengo la capacidad, ni tengo el corazón, ni tengo el estómago, ni sé de política, ni me gusta la política, ni me caen bien los políticos”, declaró Kate del castillo en una entrevista en Radio Fórmula.