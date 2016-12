Arranca en septiembre la Liga MX femenil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga MX femenil iniciará a partir del mes de septiembre de 2017 y tendrá el objetivo de proveer jugadoras a las selecciones nacionales, anunció Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX de futbol.

“Es una iniciativa de la Federación (Mexicana de Futbol) buscando darle competencia a las jugadoras mexicanas, y parte de los recursos que se utilizaban para traer jugadoras y concentrarlas se van a ocupar en este tema”, mencionó.

Luego de la Asamblea de Dueños del futbol mexicano celebrada este lunes, Bonilla señaló que el sitio donde se disputarán los partidos es un tema que se encuentra en análisis y que pronto se resolverá.

El dirigente explicó que los 18 equipos de la Liga MX contarán con su representativo de mujeres, las cuales tendrán como límite de edad 23 años.

“Por lo menos cada club debe contar con 21 jugadoras y el plantel debe ser sub 23, complementado con cuatro sub 17 y dos de categoría libre, además que no habrá extranjeras”, aseguró.

El torneo de copa del futbol femenil está planeado para comenzar entre abril y mayo de 2017.