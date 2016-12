Pide Trump cancelar nuevo avión presidencial por costo “fuera de control”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió cancelar el contrato entre la fabricadora estadunidense de aviones Boeing y el Pentágono por el alto costo del nuevo avión presidencial conocido como Air Force One, pues está “fuera de control”.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el magnate se pronunció sobre el tema.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de diciembre de 2016