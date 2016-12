Despide Trump al hijo de su asesor de seguridad por difundir rumores falsos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, despidió de su equipo de transición al hijo de su asesor de Seguridad Nacional, el general retirado Michael Flynn, por difundir falsos rumores que provocaron un asalto armado en Washington.

En una teleconferencia con medios de información, el vocero del equipo, Jason Miller, aceptó de manera implícita que Flynn Jr trabajaba para Trump, al afirmar que ya no estaba involucrado en el cambio de gobierno.

El diario The New York Times también confirmó el despido con fuentes que decidieron no identificarse dentro del equipo de transición y que apuntan a que la decisión sucedió luego del revuelo causado por el mensaje de Twitter que envió Flynn Jr el pasado domingo.

El mensaje fue difundido después de que autoridades arrestaron a un hombre que disparó en una popular pizzería de Washington D.C., a la que sin bases acusan de albergar una red de explotación sexual de menores liderada por Hillary Clinton, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia Notimex.

Según su testimonio, el sospechoso Edgar Maddison Welch decidió investigar por su cuenta los alegatos infundados de la escandalosa falsedad conocida como “Pizzagate”.

Pese a que las autoridades han subrayado que no hay una sola evidencia de que esa conspiración que implica a Clinton sea real, Flynn Jr escribió en su cuenta de Twitter que “hasta que no se pruebe que Pizzagate es falso, esto seguirá siendo una historia”.

Flynn Jr asentó en su biografía que pertenecía al equipo de transición y, de acuerdo con el diario The New York Times, ostentaba incluso una cuenta de correo oficial y ha estado presente en juntas de ese grupo.

El mensaje del pasado domingo es el último de una infundada serie de rumores perniciosos difundidos por Flynn Jr, como los que aseguran que el presidente Barack Obama y Clinton serán juzgados por traición cuando Trump acceda a la Casa Blanca.

Otros rumores difundidos por Flynn Jr apuntan a que hackers descubrieron un video que muestra al expresidente Bill Clinton violando a una adolescente, y otros que Obama supuestamente muestra su erección a un grupo de reporteras.

Algunas otras teorías difundidas por Flynn Jr incluyen rumores de que el senador Marco Rubio participa en fiestas homosexuales donde abundan la cocaína y los actos sexuales.