Los nuevos títulos de HBO para el 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- HBO Latin America tendrá en 2017 entrenos cada mes. Entre las novedades se encuentran El jardín de bronce, basado en la novela del argentino Gustavo Malajovich, y La vida secreta de las parejas. Son dos proyectos originales que se transmitirán junto con las nuevas temporadas de El hipnotizador y PSI.

Sin duda es muy esperada la historia de El jardín de bronce, protagonizada por Joaquín Furriel, la cual tendrá ocho capítulos de una hora, y se filmó en Argentina. También actúan Norma Aleandro, Luis Luque, Gerardo Romano, Julieta Zylberberg y Alan Sabbagh. Los guiones son del mismo Malajovich y Marcos Osorio y la dirección estuvo a cargo de Hernán Golfrid y Pablo Fendrik.

Es un thriller policial que sigue la lucha desesperada del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija de cuatro años, que desaparece con su niñera cuando iba camino a un cumpleaños. El padre inicia una búsqueda que durará años, en una Buenos Aires, plagada de policías y funcionarios inútiles y corruptos, con la ayuda de un detective privado muy particular que lo alentará a seguir su búsqueda a toda costa.

Además, HBO lanzará otras tres nuevas series producidas en Estados Unidos: Crashing, es de comedia y autobiográfica creada y protagonizada por Pete Holmes; Big Little Lies, donde participan destacadas estrellas, como Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Adam Scott y Shailene Woodley, en orden de importancia. Y The deuce, que cuenta la historia sobre el crecimiento de la industria porno en los años setenta, protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal.





También el cine tendrá cabida cada sábado. Se estrenarán filmes, como Ghostbusters, Finding dory, Fantastic beasts and Where to find them, Marvel’s doctor strange, The legend of Tarzan, Jason Bourne, Suicide squad, y Rogue One: A star wars story.

“En estos 12 años de HBO Latin America Originals hemos cambiado la forma en que se cuentan las historias en nuestra región. Hoy, continuamos innovando y produciendo más contenido que cualquier otro servicio Premium en América Latina, ofreciendo la más alta calidad de producción en nuestra pantalla”, comentó Paul Drago, gerente senior de Producciones Originales de HBO Latin America.

“Nuestro objetivo siempre ha sido buscar los mejores contenidos, tanto de series como de películas para ofrecer a nuestros televidentes entretenimiento diferente, refrescante y único”, señaló Gustavo Grossman, vicepresidente Corporativo de Networks para HBO Latin America, quien añade:

“Estamos orgullosos de nuestra programación para el 2017 la cual incluye la transmisión del 70% de las películas más taquilleras de Hollywood en exclusiva por HBO. Ningún otro canal tiene acceso en exclusiva a los títulos más importantes de los estudios Disney, Warner, Sony y Universal”.