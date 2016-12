Incluyen a Barrales y Mancera en reunión de gobernadores perredistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de tres semanas de reunirse en exclusiva, los gobernadores del PRD de Tabasco, Arturo Núñez; Morelos, Graco Ramírez y Michoacán, Silvano Aureoles, y el de Quintana Roo, el aliancista PAN-PRD Carlos Joaquín, se encontrarona con el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, para hablar del “proyecto progresista”.

En un restaurante de la Ciudad de México, los seis políticos se tomaron fotografías que algunos presumieron en sus redes sociales con los siguientes mensajes:

Barrales escribió: “En nuestro partido reconocemos y respetamos todas las expresiones que nos hacen plurales y nos fortalecen. Todos somos PRD”.

Con la misma imagen, Ramírez Garrido Abreu dijo: “Con amigos y compañeros para impulsar unidos el proyecto progresista”. En un segundo tuit añadió: “Vamos a construir juntos. Unidos logramos más”.

El pasado 21 de noviembre, los mandatarios de Morelos, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo se encontraron en la capital mexicana y demandaron a la presidencia del PRD tener “piso parejo” al interior del partido para definir al candidato presidencial para la contienda electoral del 2018.

La demanda la hicieron con el reclamo de que Mancera Espinosa es “el favorito” de la presidencia del PRD, aunque no está afiliado.

A esa reunión no fue invitada Alejandra Barrales ni Miguel Ángel Mancera. Al respecto, éste aseguró en entrevista con la prensa que no estaba preocupado por no ser invitado a ese tipo de reuniones y hasta les deseó buena suerte a los convocantes.