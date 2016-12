Fallece el cantante británico Greg Lake

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pionero del rock progresivo Greg Lake falleció el pasado martes 6, a los 69 años de edad, víctima de un cáncer con el que libraba una “larga y tenaz batalla”, según su manager.

Así lo dio a conocer el diario El País en su edición de este jueves, donde cita información de la BBC.

Lake, amigo de Robert Fripp y cofundador de King Crimson a finales de los sesenta, era cantante y bajista. Su labor se dejó ver en la banda británica –una de las más importantes del rock experimental de todos los tiempos– en su álbum de debut In the Court of the Crimson King, publicado en 1969.

Su aportación fue especialmente significativa en canciones como 21st Century Schizoid Man o la que daba título al disco, destaca el rotativo español.

Su amistad con el tecladista Keith Emerson le llevó a desarrollar un proyecto musical paralelo conocido como Emerson, Lake and Palmer, que terminó por ser su alternativa definitiva, y abandonó a King Crimson.

Con Emerson, Lake and Palmer vendió millones de discos. El grupo se convirtió en un referente del rock progresivo de los setenta.