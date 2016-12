América ratifica a La Volpe como director técnico…hasta junio

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El entrenador Ricardo La Volpe fue ratificado por el club América para continuar en el banquillo del equipo, al menos hasta junio de 2017.

En Japón, donde América se estrenará este domingo en el Mundial de Clubes 2016, el presidente deportivo del equipo capitalino, Ricardo Peláez, confirmó la permanencia de La Volpe para evitar cualquier tipo de especulaciones.

“Hay cierta incertidumbre y la decisión deportiva que he tomado es que el señor Ricardo La Volpe y su cuerpo técnico cumplen su contrato hasta junio, por lo menos, para que no anden (sic) las especulaciones de que se va a o no se va. Es un tema platicado con ellos y lo hago oficial”, dijo Peláez en el estadio de Suita, Japón.

En días pasados, La Volpe, quien sustituyó a Ignacio Ambriz en la dirección técnica, puso en duda su continuidad en el conjunto americanista, en parte para deslindarse del fichaje del guardameta argentino Agustín Marchesín en plena disputa de la liguilla.

Además del Mundial de Clubes, América regresará para definir el título del torneo Apertura 2016 de la Liga Mx, ante Tigres de la U. de Nuevo León.