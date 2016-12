Maestras de la CNTE encaran a Margarita Zavala por caso ABC

HERMOSILLO, Son. (apro).- Un grupo de maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpió en el lugar donde Margarita Zavala se encontraba reunida con panistas, para manifestar su repudio por la sentencia dictada en el caso de la Guardería ABC, que exoneró a su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella.

Las docentes lideradas por Marcela Zazueta tomaron el templete y extendieron una lona que decía: “El magisterio sonorense se solidariza con los padres de familia de la Guardería ABC. No paremos de andar hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Exigimos ampliación de Cendis (Centros de Desarrolllo Infantil)”.

Zavala y su séquito abandonaron de inmediato el lugar, pero la aspirante a la Presidencia de la República regresó minutos después de que sus colaboradores le sugirieron atender a las maestras.

“La corrupción nos quitó a los niños”, soltó la profesora Marcela Zazueta a la panista al recordar a los 49 niños que el 5 de junio de 2009 murieron en el incendio de la Guardería ABC, cuya socia, entre otros, era la prima de Zavala.





“Estoy aquí porque la maestra (Patricia Duarte, mamá de Andrés Alonso, uno de los niños fallecidos) está en un llanto porque está recordando a su hijo y eso es lo que me llena de impotencia”, añadió la profesora, y dijo que en Sonora no se respeta la Ley 5 de Junio, que garantiza la cómoda y segura estancia de niños en guarderías.

En respuesta, la esposa del expresidente Felipe Calderón reveló que se había reunido en privado con varios padres y familiares de los niños fallecidos y lesionados en el trágico incendio para mostrarles su solidaridad.

“Aquí vinieron unas madres, no en público como yo lo hago, porque no me gusta utilizar el dolor de los demás para nada. Ellas estuvieron aquí, muchas de ellas”, apuntó.

Añadió: “Con Julio (César Márquez, padre del niño Yeyé, también abatido por el fuego) hablé ayer. Comparto esto porque seguí todo el tema de la Ley 5 de Junio, porque es una lucha que dieron los propios padres y estoy totalmente con ellos. Vinieron aquí varios, nomás que no lo hice público”.

Zavala Gómez del Campo quedó ligada al caso ABC porque su prima hermana Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, fue inexplicablemente exonerada de todo cargo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Según la resolución del juez Pablo Ibarra Fernández, “se consideró que no tenía obligaciones para el cuidado de las y los niños de la Guardería ABC”.

Además, obtuvo un amparo por un tribunal colegiado en materias penal y administrativa del Quinto Circuito con residencia en Hermosillo.