Danza tradicional en el Teatro Esperanza Iris

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Según las tradiciones y creencias yaquis, durante la culminación o ritual de cabo de año, que ellos llaman luti pasco, se bailan las danzas de pascola o del venado, con el fin de que los integrantes fallecidos un año antes encuentren el descanso eterno. La danza tradicional será representada como Fiesta de cabo de año, este viernes 9, a las 21:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que se encuentra en Donceles 36, Centro Histórico, Metro Allende. La entrada es libre.

OSN, concierto de cierre de temporada 2016

La Orquesta Sinfónica Nacional cierra su Temporada de Conciertos 2016 con los ya clásicos conciertos de Navidad y Año Nuevo. Bajo la dirección de su titular Carlos Miguel Prieto ofrecerá un programa conformado por Oratorio de Navidad BWV 248, de Johann Sebastian Bach, en la cual se contará con las voces de la soprano Penélope Núñez, la mezzosoprano Mónica Núñez, el tenor Orlando Pineda y el barítono Vladimir Rueda, además del Coro de Madrigalistas y Solistas Ensamble del INBA. En la segunda parte se escuchará Bassoon it Will be Christmas, de James Stephenson; Fantasía navideña, pieza tradicional con arreglo de David Pérez y canciones y villancicos navideños de diversos autores. Habrá dos presentaciones el viernes 9 a las 20:00 horas y el domingo 11, a las 12:00 (este será transmitido en vivo por Radio Educación), en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, ubicado en Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, Metro Bellas Artes.

La Feria del Libro de Arte

Con descuentos de hasta el 30% de sus colecciones y 35% en otras editoriales (excepto novedades en ambos casos), el Fondo de Cultura Económica lleva a cabo durante el diciembre y enero la Feria del Libro de Arte, en la cual participan 27 editoriales, entre ellas Artes de México, Alhenamedia, AM Editores, Gaia, Person, Turner, Cahiers du Cinéma, Susaeta, Boncahier, Tikal y Taschen. Estarán en exhibición y venta 881 títulos con más de 3 mil 800 ejemplares, en un área de 163 metros cuadrados. Participan las librerías Octavio Paz, Juan José Arreola, Daniel Cosío Villegas, Elsa Cecilia Frost y Guillermo Tovar y de Teresa, de la Ciudad de México, y varias del interior de la República. Consulte direcciones en www.fondodeculturaeconomica.com.

Filmes de Marcello Mastroianni

La Filmoteca de la UNAM recuerda al célebre actor italiano Marcello Mastroianni (1924-1996) a 20 años de su aniversario luctuoso con un ciclo de filmes que recién inició y se extenderá hasta el mes de febrero de 2017. Este viernes y sábado le tocará turno a Ayer hoy y mañana (1963) del director Michelangelo Antonioni, y el domingo será 8 ½ (1963) de Federico Fellini, ambas en horarios de 12, 16 y 19 horas. En enero el ciclo continuará con Casanova 70 (1965), Los girasoles (1970) y La gran comilona (1973). Si le resulta de interés consulte la programación completa en: www.filmoteca.unam.mx

IV Muestra de Árboles Navideños Artesanales en Tlalpan

Desde la semana pasada la Casa de Cultura de Tlalpan, ubicada en el Camino a Santa Teresa en Tlalpan, Bosques del Pedregal, expone la IV Muestra de Árboles Navideños Artesanales, trabajos realizados por alumnos del “Taller para Crear” de ese recinto, cuya exposición está abierta de lunes a viernes de 9 a 19 horas y fines de semana de 9 a 17 horas. La entrada es libre.

México es Cultura

Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias, conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

www.cultura.unam.mx

Desde esa página web puede ver el diario digital Cultura.Unam y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día; de esta forma, al entrar usted puede elegir ver la cartelera por fecha, el apartado de recomendaciones, o las actividades en las salas del Centro Cultural Universitario. La página es una excelente opción para ver todo aquello referente a las disciplinas artísticas y buscar la mejor opción para este viernes y fin de semana. Algunos eventos son gratuitos y otros tienen costos mínimos, con respectivos descuentos a maestros, estudiantes e Inapam. Un click y… ¡pase el dato a sus conocidos!

Cartelera auditiva del INBA

La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web en www.inba.gob.mx; ahí, del lado izquierdo, en el apartado “Radio INBA”, escuche los anuncios de las actividades más importantes del momento y también, cápsulas temáticas, piezas de conciertos pasados, audiolibros y diversos programas de su interés. Sólo dele click a la liga de arriba y entérese.

Cultura de la Ciudad de México

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, visite la siguiente página: http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/musica.

Teatro de la Ciudad: “Mi cartelera”

Más allá de la cartelera de las instituciones oficiales, hay varias obras y espectáculos de alto nivel que no cuentan con la publicidad o el espacio necesarios para darse a conocer; por eso la web y aplicación para celular Mi Cartelera (http://www.micartelera.mobi/index.php.) es una buena alternativa para enterarse de estrenos y apuestas de pequeñas, medianas y grandes compañías teatrales que bien vale la pena ver. Basta echarle un ojo y buscar una opción, ya sea por sede, obra, artistas, para adolescentes, niños y adultos.