Empresa demandará por fraude a ONG que organizó Cumbre Mundial de Legisladores en 2014

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante legal y socio de la empresa Ifahto, Luis Lambarri, anunció que demandará por fraude a la organización no gubernamental Globe International por no cumplir con el pago de 632 mil dólares que le dio el Banco Mundial en convenio con el Congreso de la Unión para realizar la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores en 2014.

En entrevista con Apro, Lambarri explicó que a principios de 2014, Global Internacional contactó a su empresa porque tenía un convenio firmado con las cámaras de Diputados y Senadores para realizar la Cumbre “y tratar temas relativos con el calentamiento global”.

En Infhato, este empresario tiene experiencia en el sector financiero y el de la publicidad, según su perfil en Linkedin. Es responsable de supervisar las áreas relacionadas con la administración del negocio como compras, presupuestos, contabilidad, impuestos, facturación, cobranza, tesorería y recursos humanos.

Cuando se realizó el concurso para seleccionar agencias, su empresa resultó ganadora. En marzo de 2014, los interesados firmaron el contrato.

“Globe tenía oficinas en la Cámara de Diputados, todas las reuniones eran sin duda en las instalaciones del Congreso mexicano”, contó. Por eso, dijo, firmaron el contrato con Global, con la idea de que los legisladores los respaldaban.

El evento se realizó el 6, 7 y 8 de junio de 2014. De manera irregular les dieron pagos antes de la celebración, narró Labarri, por una cantidad menor a la acordada, pues el acto también había sido acordado con el Banco Mundial.

“El contrato lo firmó Ernesto Cordero, por parte de la Cámara de Senadores; él presidía la Cámara y designaron al Banco Mundial como intermediario- fiduciario para la operación. Sucedió el evento, todas las especificaciones por las que nos contrataron sucedieron. Terminó y en las siguientes dos semanas que estábamos terminando de cerrar números se hizo cada vez más complicada la comunicación con las personas del Globe. Hasta que un día ya no nos tomaron las llamadas”, señaló.

Apro tiene copia del contrato que firmaron Cordero como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; su homólogo de entonces en la de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, y por parte de Globe, el secretario general Adam Matthews y el presidente John Gummer Lord Deben.

Los argumentos

“Una persona nos dijo que había un problema con Globe y nos contactaron de un medio de comunicación –no quiso decir cuál–, donde nos dijeron que, efectivamente, hay un problema con Globe y era que estaba en quiebra. Todo esto fue más o menos en agosto de 2014. En ese momento nosotros empezamos a contactar a muchos diputados y senadores que conformaron el capítulo de Globe en México para pedirles su apoyo e intervención para que el evento se pagara”, añadió.

Lambarri destacó que la respuesta de Globe fue que era una Organización No Gubernamental (ONG) que había creado una LTD, es decir; una compañía limitada y esa era la que les debía pagar. No obstante, toda la imagen del evento fue de Global International. Incluso, ésta sigue funcionando igual y recibiendo recursos del gobierno.

A dos años de los hechos, los representantes de Ifahto pretenden demandar por el “millonario fraude” de Globe. Y es que, dijeron que durante este tiempo buscaron a diputados y senadores para pedirles apoyo con este problema, pero se diluyó el contacto.

“Nos dejaron en el abandono total. Entonces empezamos a armar el caso legal para irnos por la vía penal porque, a final de cuentas, el recurso, lo que señalan los del Congreso mexicano que sí aportó el recurso el Banco Mundial, tenemos evidencia de que el Banco Mundial si aportó el recurso, pero de lo que no hay evidencia es en qué utilizó Globe ese dinero”, agregó Luis Lambarri.

Pese a estos antecedentes, Globe organizó una nueva Cumbre de Legisladores en Cancún, Quintana Roo, el pasado 7 de diciembre, de manera paralela al Convenio sobre la Diversidad Biológica, conocido como COP 13, realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A diferencia del 2014, en esta ocasión no intervinieron los legisladores, sino el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alemán, quien fue diputado de 209 a 2012 por el PVEM, partido que representó en el Foro Parlamentario Asía-Pacífico y la Reunión Interparlamentaria México-Brasil. Además, fungió como vicepresidente de Globe International Capítulo México.

Pacchiano es esposo de Alejandra Lagunes Soto Ruiz, la estratega de la imagen del presidente Enrique Peña Nieto.