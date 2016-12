Con “El Bronco”, retroceso en derechos humanos: Cadhac

MONTERREY, NL (apro).- Los derechos humanos han retrocedido bajo la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que no ha observado como prioridad la búsqueda de desaparecidos, afirmó hoy la hermana Consuelo Morales, presidenta de Cadhac.

La activista recordó que el procurador Roberto Flores Treviño también ha evidenciado un desapego al tema, pues el funcionario ha estado ausente en las reuniones que los familiares de los desaparecidos han tenido con funcionarios del Poder Judicial.

“Creo que no hay consciencia del gobierno actual y no es un tema que esté en su agenda. Aunque alegan que no hay dinero, estamos de acuerdo en que aquí debe haber una gran dosis de la realidad y de consciencia de que se puede hacer algo”.

Sin embargo, “cuando hay esta alianza entre autoridades, sociedad civil y organizaciones que acompañan nuestros procesos, la experiencia nos ha demostrado que salen buenos resultados. Pero hemos visto un retroceso, pues el procurador en ninguna reunión que hemos tenido, por sus múltiples ocupaciones, ha podido estar o siquiera saludar a las familias, y eso ha influido en el ánimo”, acusó.

Morales Elizondo explicó que en la pasada administración estatal, con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos había llevado un ritmo de trabajo constante, con diálogo permanente con el procurador, lo que permitía que el organismo hiciera sus propias aportaciones.

“Desafortunadamente ese proceso no lo hemos podido hacer ahora. Y eso nos detiene, porque pensamos que el no avanzar un día en la búsqueda, tanto de justicia como de los desaparecidos, es un día que nos alejamos más de nuestros propósitos”, explicó.

Al finalizar esta mañana la presentación de “Desapariciones en Nuevo León desde la mirada de Cadhac, informe 2009-2016”, la activista explicó que los ministerios públicos en tiempos de Medina, que son los que ahora siguen en su puesto, se comprometieron con la ciudadanía y han mostrado empatía con las familias afectadas por la tragedia.

Estos funcionarios anónimos han permitido que la lucha se mantenga viva, pues facilitan que los expedientes sean revisados y se mantenga la senda legal, aunque no puede hacer el mismo encomio a los funcionarios de primer nivel, como el procurador y el actual gobernador.

La presidenta de Cadhac dijo desconocer si luego del primer año de su gobierno, El Bronco muestre interés, finalmente, en el tema de los derechos humanos, aunque dijo que ni ella ni los familiares se desanimarán, y por el contrario e insistirán en que la Procuraduría se ocupe de buscar a las víctimas.

La ONG invitó al procurador Flores Treviño a la presentación del informe de desaparecidos, efectuado en el Museo de Historia Mexicana, pero en su lugar el funcionario envió a un representante.

Al acto acudieron Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la CIDH; Juana Catalina Estala Lozano, coordinadora de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Amores), y Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

En la entidad Cadhac tiene registrados desde el 2009 mil 6 casos de desaparición, de los cuales 155 han sido localizados y otros 851 quedan por encontrar.