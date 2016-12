Habitantes de Zanatepec clausuran la minera canadiense Minaurum Gold Inc Co

OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades municipales y agrarias de Santo Domingo Zanatepec clausuraron las oficinas de la empresa minera canadiense Minaurum Gold Inc Co, ubicadas en esa población del Istmo de Tehuantepec, confirmó el presidente municipal Ricardo Hernández Rodríguez.

En respuesta a la marcha que realizaron alrededor de cinco mil habitantes para declarar “Sí a la vida. No a la minería”, y luego de que el cabildo decidió prohibir todo proyecto minero, el alcalde y el síndico municipal Ramiro Velásquez Nataret, acompañados de autoridades y delegados de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec (UECAZ), clausuraron legalmente las oficinas de Minaurum Gold Inc Co.

De acuerdo con Hernández Rodríguez, la decisión de ayer se tomó por acuerdo del cabildo, el pasado 24 de octubre, cuando las autoridades municipales manifestaron su “profundo rechazo al proyecto minero”.

En esa sesión se determinó como regla necesaria aplicable que “no se emitirá ninguna licencia o autorización para el cambio de uso de suelo a la empresa minera Minaurum Gold Inc. o a cualquier otra que se presente con concesiones otorgadas para la exploración o explotación de minerales y metales, sin el consentimiento libre, previo e informado de los núcleos agrarios y del pueblo de Santo Domingo Zanatepec”.

A la empresa canadiense se le notificó la “prohibición para realizar ningún tipo de eventos y programas de exploración de esta jurisdicción; asimismo, de que no se les autoriza tener oficinas en todo el territorio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca”, añadió.

Después de que la minera fue notificada, sus oficinas fueron clausuradas legalmente con el respaldo de los comisarios y delegados de la UECAZ, conformada por los ejidos Río Ostuta, Río Manzo, Pascual Fuentes, Huanacastal, Ixtatal, Zanatepec y Bienes comunales de Zanatepec.

Con dicha acción, las autoridades y la población reiteran su compromiso en defensa de su territorio y el rechazo a los proyectos mineros en su territorio, anteponiendo la defensa de la salud de sus habitantes y de las generaciones futuras.

Con ello también buscan conservar el medio ambiente, proteger los bienes naturales, ríos, flora, fauna.