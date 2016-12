Sin amenazar a Trump, “vamos a defender a nuestro pueblo”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el próximo 20 de enero, cuando el republicano Donald Trump rinda protesta como presidente de Estados Unidos, él estará en los municipios de Acuña y Piedras Negras, Coahuila, para hacer un pronunciamiento a partir de lo que manifieste el nuevo ocupante de la Casa Blanca.

“Sin que suene a amenaza, porque vamos sin balandronadas, de manera responsable vamos a defender la soberanía de México, vamos a defender a nuestro pueblo”, planteó desde Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El político tabasqueño confió en que el presidente electo de Estados Unidos actuará con prudencia cuando asuma el gobierno, “pero en caso de que quiera tomar medidas que afecten al pueblo de México, a los migrantes o viole derechos humanos, tendríamos que venir a la frontera, estar aquí más tiempo”, advirtió.

Y expuso que esperará a ver cómo terminan tres temas que tocó Trump en su campaña: las deportaciones masivas de migrantes, la construcción del muro y la cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC).





En entrevista, el excandidato presidencial señaló que siempre debe actuarse con respeto y sin desplantes contra otros gobiernos.

“No se resuelven los problemas sociales con muros, con redadas, con la militarización de la frontera, con deportaciones. Los vamos a convencer que si hay trabajo en México, si hay empleo para los mexicanos, se va a enfrentar el problema migratorio, porque el que cruza la frontera se va por necesidad, no por gusto, porque México es lindo y querido”.

Añadió: “Si se necesita vendremos a instalarnos a la frontera para defender a los migrantes, para defender a los mexicanos, pero también no hay que tener miedo exagerado, no olvidar que por nuestros antepasados, los antepasados de ustedes, aquí en la frontera, México es un país libre, independiente, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero”.

Luego sugirió cambiar la fallida política de querer enfrentar la inseguridad con el uso de la fuerza. Contrario a ello, dijo, tiene que haber crecimiento económico, empleos y atención para los jóvenes.

En otro asunto, opinó que las autoridades federales se tardaron en tomar la decisión de detener al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, “pero vale más tarde que nunca”.

Subrayó: “Hace falta que se ponga orden en Tamaulipas, porque ha habido mucha corrupción en este estado, y ese es el principal problema de Tamaulipas y el principal problema de México, la corrupción”.

Finalmente manifestó que no cree que las cosas mejoren en esa entidad, porque “son iguales el PRI y el PAN”.